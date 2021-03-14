广东现尼日利亚变种病毒

中国广东省近日从两名新冠确诊患者的鼻咽拭子样本中，发现了B.1.525型尼日利亚变种病毒株。本月初在意大利发现这种毒株时，意大利病毒专家称，其变异性和传播力都很强，现有的疫苗均对其无效。

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广东省疾控中心14日发布的新冠疫情公告中提到，该中心上周五从2名确诊的境外移入患者的鼻咽拭子中，发现了B.1.525尼日利亚变种病毒株。此消息引起外界的广泛关注。

中央社报导称，B.1.525尼日利亚变种病毒株目前正在26国个国家流行，其传染力比其他类型的新冠变种病毒更强，而且容易导致“抗体中和逃逸”。这意味着，已经感染过新冠的康复者，可能也会再次感染这款变种病毒。

B.1.525型变种病毒株最早于2020年12月中旬在尼日利亚发现。科学家当时在对两名尼日利亚确诊患者的拭子样本进行分析时，发现了这种病毒株，其后将其命名为B.1.525。在那之后的两个月内，尼日利亚感染新冠的病例中，有20%以上的患者感染的是B.1.525病毒株，英国、法国等地也很快发现了这款变种病毒株。

今年3月3日，意大利病毒学学会主席阿纳尔多·卡鲁索（Arnaldo Caruso）对外证实，在意大利北部伦巴第区布雷西亚发现了B.1.52尼日利亚变异毒株。卡鲁索称，这种新型病毒变异性很强，现有的新冠疫苗对该病毒均无效。

公开的资讯显示，科学家经过研究发现，B.1.525毒株发生的突变中，包括此前已经在其他变异毒株中发现的D614G突变和E484K突变，这两种突变会极大地增强病毒的传染性，导致感染者对现有的几种疫苗产生大约3倍的耐药性，对大多数恢复期抗体产生10倍的耐药性。

B.1.525毒株的主要变异，则是S蛋白N端结构域的Q52R和A67出现了 胺基酸替代，以及69-70和144位点的缺失。由于新冠的N端结构域具有很高的抗原性，这个区域发生突变，很容易导致出现抗体中和逃逸现象，从而导致疫苗对该款病毒失效。

此外，B.1.525在构成其他蛋白质的基因组区域中，也出现了大量的突变，而所有这些突变的后果就是导致发生抗体中和逃逸现象。