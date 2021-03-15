中国诺多打疫苗 民众关心是否安全

中国国家卫生健康委员会副主任李斌今天公布，截至3月14日，中国共接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗6498万人次。对照中国14亿人口，接种率约为4.6%。该官员称，民众非常关注安全性、有效性等方面的数据，考虑对疫苗有更多了解之后再接种。

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据中央社今天报道说，中国报告至今疫苗接种率4.6%，民众关心是否安全。中国国务院新闻办公室下午举行记者会，据国新办官网直播，据中国国家卫生健康委员会副主任李斌表示，影响接种意愿有两个主要因素，一是中国疫情总体平稳，部分民众认为感染风险较低，暂时不需要接种疫苗；二是部分民众希望能够看到更多关于疫苗使用效果的资讯。他说，民众非常关注安全性、有效性等方面的数据，考虑对疫苗有更多了解之后再接种。

李斌又说，虽然中国疫情形势总体平稳，但仍存在疫情输入和局部流行风险，对绝大多数人而言，若没有针对COVID-19的免疫力，都有患病可能，部分人员患病后可能较严重。所以，预防COVID-19最好的办法就是接种疫苗。

该报道说，有外媒追问中国自制疫苗目前实际产能与产量，中国工业和信息化部总工程师田玉龙则表示，疫苗有别于其他防疫物资和药品，需要一定的生产检验周期，确保各个环节品质安全，且必须按照规定流程生产，加强检测验证等措施。在此前提下，中国疫苗的产量产能在不断扩大。田玉龙声称，中国工信部和卫生健康部门已建立动态、精准、平衡的生产供应和保证接种机制，相信能够圆满完成任务。

也有外媒追问目前有没有国家认可中国将推出的“中国版国际旅行健康证明”。李斌则说，相关政策仍在研究阶段，并由联防联控机制相关部门主导，待政策公布后，会及时向社会发布，并将透过这些措施进一步推动疫苗接种以及国际交往和交流。

据中央社说，根据英国牛津大学网站“用数据看世界”（Our World in Data），截至3月13日，全球COVID-19疫苗接种率前5名国家当中，以色列为106.95%，阿拉伯联合酋长国近66%，英国超过37%，智利超过34%，美国则近32% 。