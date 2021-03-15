中国驻法大使要求法国参议员取消今夏访台行程

法国媒体15日透露，中国驻法大使卢沙野致函法国参议院友台小组主席李察，要求他取消正在组织的国会访台团。据悉，李察对此非常不满，并将给予清楚回覆。

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法国专门报导独家政经情报的网路媒体“字母A”（La Lettre A）的报道披露，中国驻法大使卢沙野2月18日发出一封关于台湾、且措辞严厉尖酸的信给法国执政党共和前进党（La Republique en Marche）的参议员李察（Alain Richard）。据说卢沙野是从法国参议院网站上得知：参议院的友台小组正在筹备今年夏天的国会访台团，考察台湾对抗2019 冠状病毒疾病的各项模范措施

中国驻法大使卢沙野在这封长信中告知李察，他谴责这一行程，因为这将威胁北京与台北间的现状。 “世界上只有一个中国，而台湾是中国不可分割的一部份”。在他看来，友台小组的访台团不仅将破坏这个原则，更会向台独势力送出错误的讯息。卢沙野毫不掩饰地要求这位法国前国防部长（1997-2002），在未来要避免与台湾当局进行任何形式的官方接触。

对此报道，台湾驻法代表处吴志中代表在接受中央社访问时表示，中华民国为主权独立国家，本就有权与各国国会议员交往，且台湾与法国国会互访已行之有年。李察是我们非常敬佩的议员与台湾友人，他于2015 、2018年都曾应邀访台；2019年李察更首次以参议院的名义邀请台湾立法院跨党派立委访问法国国会，具有历史意义。

吴志中说：台法国会与人民之间的交往在代表处的努力下，已经正常化了，中国大使无权说三道四。

据“字母A”的报道，卢沙野来函的语气令李察非常不满，而且法国参议院友台小组将会给予中国大使清楚的回覆。法国策略研究基金会（FRS）研究员波恩达兹（Antoine Bondaz）在推特中写道：这封信是中国对我们民主制度令人无法接受的介入。我们的参议员有自由和他们认为适切的所有人见面。北京不得对我国民选官员指手画脚，遑论他们的一位外交官。

中央社说：卢沙野向来以鹰派主张与战狼外交闻名，在法国有多次具侵略性的外交发言。2020年4月，外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）就曾召见卢沙野，要他注意刊登在中国大使馆官网专栏中部分不适切的言论。