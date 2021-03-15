习近平《求是》发文指《努力成为世界主要科学中心和创新高地》

3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中国国家主席习近平的重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。文章强调，中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。

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据中国时报今天报道称，习近平发文指要建设成世界科技强国。该报道引据央视消息说，3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表大陆国家主席习近平的重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。据文章指出，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。“我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国！我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，肩负起历史赋予的重任，勇做新时代科技创新的排头兵。”

习近平文章指出，要充分认识创新是第一动力，提供高品质科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。“自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”

习近平文章指出，要破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，优化和强化技术创新体系顶层设计。要牢固确立人才引领发展的战略地位，全面聚集人才，着力夯实创新发展人才基础。