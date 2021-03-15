传取缔 至少八团体退出民主派大型游行搞手「民阵」 支联会决留下

自月初传出港府欲取缔曾主办多次大型集会游行的民间人权阵线(民阵)后，至今已有七个团体退出，当中包括公民党和香港教育专业人员协会(教协)等组织力和资源较丰富的民主派团体，而另一大党民主党亦会稍后公布决定；相反，香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)则议决维持会员身分。民阵召集人陈皓桓重申，尊重和理解个别成员团体的决定，但更要看坚持者意愿，他估计，民阵最终如何，未来两星期会有分晓。

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截至前年反修例运动前，有逾四十个民间团体及政治组织参与民阵，自传出港府筹谋取缔民阵的消息后，成员中的街坊工友服务处（街工）、新民主同盟、公民党、天主教正义和平委员会、华人民主书院、民主中国阵线及香港民主民生协进会（民协）先后宣布退出或停止参与民阵工作，最新于昨(14日)天宣布「实时终止参与民阵的工作及会议」的，是拥有近十万名会员的教协。网上更流传一份名单，指有15个组织退出民阵。

退出的团体内部认为，以现时政治形势，难以预计当局会借什么借口打压民阵及其成员团体，为免麻烦或出状况后须付出巨大代价，为安全计，先行退出，也是「Be Water」的表现；亦有团体人士指出，现时已无法主办游行集会，退出没有实质影响；更有团体不讳言，退出是「跟大队」。

不过，支联会于本月9日开会后决定，维持民阵会员身分；香港职工会联盟秘书长李卓人亦表明，职工盟不会退出民阵，不认为委曲可以求全；社会工作者总工会副会长张志伟则表示，社总没有计划退出民阵，亦不认为需要讨论。陈浩恒重申，民阵不会自行解散，有成员便会坚持到底。

新加报媒体月初引述消息人士指，港府正调查民阵资金来源是否违反《港区国安法》，民阵已否认有收取外国资金；但另一指控涉及民阵未有按《社团条例》登记，触发民阵非法运作的疑虑。陈浩恒及后发信息予各成员团体，表明「秘书处或召集人不能也不会随意解散」，但亦呼吁各团体自行讨论去留，声言「只要大家坚持留下，召集人也会留到最后一刻」。

陈皓桓解释，民阵是「联盟」而非组织，毋须注册，反问是否就某一议题成立关注组是否需要申请社团注册。成立十九年的民阵，以「和平、理性、非暴力」着称，所办集会游行均向警方申请不反对通知书，而警方亦没有因为其「非注册社团」身分而拒绝与民阵开会商讨游行路线及如何维持秩序，并指民阵是「大品牌」、「很好合作的伙伴」。

民阵于2002年杪由多个政党和民间组织成立，自2003年7 月1日主办有逾50万人参加的反对针对国安罪行的立法工作起，每年均会举行「7.1」游行。前年反修例运动期间，两次声称有超过百万人参与的游行都是由民阵举办。