全球新冠疫苗安全性头四位全是中国疫苗？查是假消息!

中国以及中文社群平台与通讯群组近日流传一则讯息，讯息内容如下：“源自德国著名的反华传媒《德国之声》，把全球十种新冠疫苗的安全性排名，排头四位的竟然全是中国疫苗:1. 国药（中国）2. 国药（中国）3. 科兴（中国）4. 康希诺（中国）5. 阿斯利康（英国）6. 辉瑞（美国及德国）7. 莫德纳（美国）8. 强生（美国）9. Novavax（美国）10. 卫星五号（俄罗斯）。” 据媒体今天称，事实查核澄清《德国之声》无此疫苗安全性排名报道。

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据新头壳今天报道称，网传《德国之声》排名全球新冠疫苗安全性头四位全是中国疫苗？ 事实查核:无此报道。消息说，近来网传《德国之声》把全球十种新冠疫苗的安全性排名，排头四位的竟然全是中国疫苗？经事实查核结果，该媒体并无新冠疫苗的安全性排名报道，因此为错误讯息。

该报道称，网传内容表明，国药有两种疫苗，分别排第一及二。现在全球已有几千万人接种了辉瑞，都只是集体死了二、三十人及几十人面瘫，出事率其实很低，算安全。中国已向全球50多个国家，输出超过5亿剂疫苗，估计已接种的人也有几亿，只有香港录得一例疑似与接种疫苗有关的死亡个案，而死者本身有糖尿、高血压、高血脂及心脏血管疾病，港府顾问医生许树昌及呼吸系统专科医生梁子超均说，其死因未必直接与接种科兴疫苗有关，但有待调查公布。所以，中国疫苗出事率更低，也更安全。”

新头壳说，经事实查核结果，(一)网传讯息引述《德国之声》称中国疫苗占新冠疫苗安全性排名的前四名，经过查核，《德国之声》报道是依序介绍新冠疫苗疫苗，并非安全性排名。到刊登此报告时（2021年3月15日），该媒体也并无新冠疫苗的安全性排名报道。(二)网传讯息引述的图表，原始出处为香港医院药剂师学会，被引用在香港媒体的一篇读者投书，此图表和这篇投书的内容均与“疫苗安全性排名”无关。因此，传言为“错误”讯息。