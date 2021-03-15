北京今刮沙尘暴 警告有害

由于来自戈壁沙漠和中国西北部分地区的强风，中国首都北京今天笼罩在厚厚的棕色沙尘之中，气象局称这是十年来最大的沙尘暴。周一上午，中国气象局还发布黄色预警，称沙尘暴已从内蒙古蔓延至北京周边的甘肃、山西和河北。在3月5日召开的全国人大会议期间，北京及其周边地区最近几周一直饱受严重污染之苦，城市笼罩在雾霾之中。

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据法新社今天报道称，中国北京今天刮起沙尘暴，污染指数来到有害等级。当局呼吁民众戴上蛙镜、口罩等，免得污染物从口鼻进入体内。沙尘暴肆虐下，紫禁城等着名地标都一片朦胧。

北京市政府已下令各级学校停止从事室外活动或上体育课，并建议呼吸道疾病患者留在室内。

北京生态环境监测中心通报，截至上午9时，北京市中心与近郊6区悬浮微粒PM10浓度每立方公尺超过8000微克。

据路透社消息说，周一，由于来自戈壁沙漠和中国西北部分地区的强风，中国首都北京笼罩在厚厚的棕色沙尘之中，气象局称这是十年来最大的沙尘暴。

周一上午，中国气象局发布黄色预警，称沙尘暴已从内蒙古蔓延至北京周边的甘肃、山西和河北。

邻国蒙古也遭受了严重的沙尘暴袭击，据中国官方媒体新华社报道，至少有341人失踪。内蒙古首府呼和浩特的航班已经停飞。

根据北京市环境监测中心的数据，周一上午，北京官方空气质量指数达到了500的最高水平，在一些地区，被称为PM10的悬浮颗粒超过了每立方米8000微克。

世界卫生组织建议每天pm10的平均浓度不超过50微克。渗入肺部的更小颗粒物PM2.5的读数也在300微克/立方米以上，远高于中国35微克的标准。

由于靠近大片戈壁沙漠，北京在3月和4月经常面临沙尘暴，同时中国北方到处都是森林砍伐和水土流失。

据该报道，中国一直在努力重新造林，恢复该地区的生态，以限制多少沙尘被吹进首都。北京种下了一道“绿色长城”来阻挡来袭的灰尘，还试图建立空气走廊，引导风，让沙子和其他污染物更快地通过。

在3月5日召开的全国人大会议期间，北京及其周边地区最近几周一直饱受严重污染之苦，城市笼罩在雾霾之中。唐山是中国最大的炼钢城市，也是北京和河北的主要污染源之一。上周六，唐山表示，将对未能实施雾霾应急治理措施的地方企业进行处罚。