北京天空出现罕见“蓝太阳” 网说吓傻

中国北京市15日气候、天象都不平静，除刮起近10年最强沙尘暴外，不少民众更因此在视野相对良好处，捕捉到清晰的“蓝太阳”奇景，就好像在火星上看太阳一样，在网络平台上引发热烈讨论，有人担忧“天有异象，大事发生”。

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据东森新闻今天报道称，北京天空惊见“蓝太阳”...陆网忧：出大事了！消息说，2021年3月15日，北京市视野相对清晰处，抬头可见蓝太阳景观。

据《北京日报》引述大陆国家天文台研究员苟利军说明，“蓝太阳”也与沙尘暴有关，因为今日（3月15日）北京大气中的尘埃颗粒发生了米氏散射，而非熟悉的瑞利散射；所谓米氏散射，系因沙尘粒径通常大于可见光波长，波长最接近粒径的红橙光散射明显，逆光回望太阳时红光较少而略呈蓝色。

该报道综合陆媒消息和大陆网友在网络上分享的“蓝太阳”画面，明显可见太阳周边呈现蓝色光芒，网友们纷纷感叹“好美”，但也有人担忧“天有异象，大事发生”，或呼吁“要好好保护地球。”

据该报道说，受沙尘暴影响，北京市大部分地区今日普遍能见度不佳，无法看到完整的蓝太阳景观。

据联合新闻网说，北京天空竟然出现蓝色太阳！近期大陆天候相当不平静，除了刮起了10几年来最强的沙尘暴造成6人死亡，80余人失踪以外，现在北京的天空又出现了蓝太阳，瞬间引起众多网友热烈讨论，不少人纷纷担心“天有异象，有大事发生”。

据了解，今（15）日北京出现了沙尘天气，就有眼尖的网友发现天空的太阳周围呈现了蓝色的光芒，就如同在火星看到的一样，不少人连忙拍下来上传到社群网站上，有些网友纷纷惊呼这也太神奇了，但也有网友忧心忡忡地认为天有异象，恐怕会有大事发生，也有不少网友开玩笑地说，“证明火星上可以生存”、“这明明是我屋内的大灯”、“啊？火星校区已经开始招生了吗？”