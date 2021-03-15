北京愤怒 控美国是地地道道的窃听帝国、窃密帝国、黑客帝国

美中高层阿拉斯加会晤前，美国联邦传播委员会（FCC）12日认定5家中国企业对美构成国家安全威胁。为此，中国外交部发言人赵立坚今天批评美国是窃听、窃密、骇客帝国。

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据中央社今天报道称，高层会晤前 ，美国联邦传播委员会FCC在12日根据2019年保护美国通讯网络相关法律，认定华为（Huawei）、中兴通讯（ZTE）、海能达（Hytera）、杭州海康威视（Hikvision）及大华科技（Dahua Technology）等5家中国企业对美国构成国家安全威胁。

中国外交部15日下午举行例行记者会，发言人赵立坚在回答相关提问时称，美方的做法毫无事实依据，也毫无道理。他又说，美国政府为了维护美国科技垄断和霸权地位，泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业，这是对美方一贯标榜的市场经济原则的完全否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。

据中央社引述中国官方的澎拜新闻，发言人赵立坚接着指控美国，“利用其先进科技优势，通过安装后门等方式，对包括盟友在内的世界其他各国进行大规模无差别的窃听窃密。美国是地地道道的窃听帝国、窃密帝国、黑客帝国。美国的做法严重损害威胁他国的安全”。

赵立坚又说，“美国还是要有点自知之明，我们希望美方停止对中国企业的无理打压，为中国企业经营投资提供公平、开放、公正、非歧视的营商环境”。

据中央社，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）及白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）18日将前往阿拉斯加，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外交部长王毅会面。这将是美国总统拜登（Joe Biden）1月20日上任以来，美中高层首度会晤。