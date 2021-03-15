华为开拓南泥湾 科技养猪养鱼助挖坑道

中国手机大厂华为遭美国带头封锁后，正力求另辟蹊径寻求突破。外媒报导，华为不久前承接了中国沿海省分一座大型养鱼场及山西一座大型煤矿的订单，内容是变流器、无线传感器及监视器。

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据中央社今天报道称，华为遭封锁力求生存，养鱼场煤矿坑订单也接。消息说，华为遭美国带头封锁后，正力求另辟蹊径。华为不久前承接了中国沿海省分一座大型养鱼场及山西一座大型煤矿的订单，内容是变流器、无线传感器及监视器。

据彭博社消息，华为上述2个新客户中的养鱼场面积宽广，是纽约中央公园的2倍大，且拥有数以万计的太阳能电池板。而这些电池板配备的就是华为制造的变流器。根据消息，太阳能电池板及华为这批变流器在养鱼场的功用，一方面能保护鱼群不至于受到过量的日光照射，另一方面还能发电。

至于煤矿客户，消息指出，在矿坑深处的无线传感器和监视器，必须即时侦测矿井中的氧气含量及潜在的机具故障，而这些设备全部由华为制造。不久后，配备华为光学雷达传感器的新型电动车，4月间将在中国车展上首度亮相。

根据消息说，美国的一系列制裁措施，几乎彻底消灭了华为有利可图的消费电子业务。为此，华为创办人任正非正带领公司，跨足运输业、制造业、农业及其他行业的客户。但除消费电子业务外，华为仍是全球领先的变流器供应商，目前正依靠云端服务和数据分析解决方案，增加营收。消息形容，这项业务能帮助这家拥有19万名员工的企业存活下来。

据中央社说，任正非2月间曾声称，新业务的收入今年就“差不多可以”抵销掉手机业务的下滑，只是他及华为都没有说明具体数字。这些年，华为一直在探索电信设备和智慧型手机以外的商机，但在2020年第4季手机出货量暴跌42%后，让这种探索更显急迫。加上今年以来，美国拜登（Joe Biden）政府对华为的美国上游供应商施加更严格限制，像是紧缩以前被批准的出口许可条件，禁止供应华为5G相关产品，让华为更需要力求突破。