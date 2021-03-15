《华尔街日报》：北京要求阿里巴巴出售媒体业务

《华尔街日报》引述知情人士说，中国官方日益关注科技巨头对舆论的影响，并要求阿里巴巴集团出售旗下的媒体业务。阿里巴巴拥有香港《南华早报》，和多家中国媒体及社交平台的股份。

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中国富商马云创办的阿里巴巴集团，正处于中国政府反垄断的风头上。报导引述知情人士表示，官方自今年初审查阿里巴巴旗下的媒体清单，并对它的媒体版图扩张感到震惊。官方要求阿里巴巴提出计划，大幅缩减它的媒体资产。

知情人士称，阿里巴巴巨大的媒体影响力，被视为中国共产党及其宣传系统的巨大挑战。

报导也整理了阿里巴巴投资媒体的清单，包括：100%全资拥有的香港英文媒体《南华早报》（SCMP）、中国媒体“第一财经集团”近37%股份，以及社交平台“新浪微博”近30%股份，影音平台“Bilibili”6.7%股份。

属阿里巴巴的蚂蚁集团则拥有科技媒体“36氪”16.2%股份。阿里巴巴还拥有国营湖南卫视旗下芒果超媒的5%股份，以及中国最大的广告网路“分众传媒”5.3%股份。

报导指，目前尚不知阿里巴巴是否需要卖掉全部的媒体资产。知情人士说，阿里巴巴提出的所有计划，都需经中国高层领导的批准。

报导表示，阿里巴巴拒绝就此事作出评论。在一篇声明内，阿里巴巴指自己是媒体资产的被动投资者。

声明宣称，阿里巴巴对这些媒体公司的投资，是为其业务升级提供技术支持，并和阿里巴巴的核心业务实现商业协同效应。阿里巴巴强调，集团不干预这些媒体的日常工作及编辑决定。

报导认为，放弃媒体版图对阿里巴巴而言不见得是坏事。在放弃一些非核心业务后，阿里巴巴或许可处在“较安全的位置，并从监管的冲击中重生。由于官方紧抓媒体，此举可能还能让阿里巴巴在未来避开政治地雷区。