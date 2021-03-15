阿里巴巴被要求出售旗下的媒体业务

《华尔街日报》：北京要求阿里巴巴出售媒体业务

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“The Wall Street Journal ”： Pékin menace de nationaliser Alibaba et veut museler ses champions du numérique
“The Wall Street Journal ”： Pékin menace de nationaliser Alibaba et veut museler ses champions du numérique © AFP
作者： 法广
5 分钟

《华尔街日报》引述知情人士说，中国官方日益关注科技巨头对舆论的影响，并要求阿里巴巴集团出售旗下的媒体业务。阿里巴巴拥有香港《南华早报》，和多家中国媒体及社交平台的股份。

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中国富商马云创办的阿里巴巴集团，正处于中国政府反垄断的风头上。报导引述知情人士表示，官方自今年初审查阿里巴巴旗下的媒体清单，并对它的媒体版图扩张感到震惊。官方要求阿里巴巴提出计划，大幅缩减它的媒体资产。

 

知情人士称，阿里巴巴巨大的媒体影响力，被视为中国共产党及其宣传系统的巨大挑战。

报导也整理了阿里巴巴投资媒体的清单，包括：100%全资拥有的香港英文媒体《南华早报》（SCMP）、中国媒体“第一财经集团”近37%股份，以及社交平台“新浪微博”近30%股份，影音平台“Bilibili”6.7%股份。

属阿里巴巴的蚂蚁集团则拥有科技媒体“36氪”16.2%股份。阿里巴巴还拥有国营湖南卫视旗下芒果超媒的5%股份，以及中国最大的广告网路“分众传媒”5.3%股份。

报导指，目前尚不知阿里巴巴是否需要卖掉全部的媒体资产。知情人士说，阿里巴巴提出的所有计划，都需经中国高层领导的批准。

报导表示，阿里巴巴拒绝就此事作出评论。在一篇声明内，阿里巴巴指自己是媒体资产的被动投资者。

声明宣称，阿里巴巴对这些媒体公司的投资，是为其业务升级提供技术支持，并和阿里巴巴的核心业务实现商业协同效应。阿里巴巴强调，集团不干预这些媒体的日常工作及编辑决定。

报导认为，放弃媒体版图对阿里巴巴而言不见得是坏事。在放弃一些非核心业务后，阿里巴巴或许可处在“较安全的位置，并从监管的冲击中重生。由于官方紧抓媒体，此举可能还能让阿里巴巴在未来避开政治地雷区。

 

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