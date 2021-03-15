台湾建议缅甸台资挂立青天白日旗 避免遭反华打砸

缅甸民众持续抗议军事政变，屡屡示威中表达对中国不满与愤怒。中国遭指控支持军事政变，刚刚过去的周末，至少有23家中资企业遭到抗议民众冲击甚至打砸破坏。稍早，抗议民众还包围了中国驻地外交机构。台湾在缅甸企业也报告受到牵连。台湾当局或建议台湾企业悬挂台湾旗帜，以区别不是中国企业。台湾谴责缅甸政变，也谴责当局“对和平示威者过度使用致命武力”。

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据法新社今天报道称，台湾周一建议在缅甸的台资公司升起台湾的旗帜，以区别于中国公司。中国公司周日在仰光遭到军政权镇压的亲民主示威者袭击。

仅在昨天，又有20多名示威者遭到军警实弹枪杀。周日，抗议者抗议2月1日军事政变，在仰光郊区Hlaing Tharyar烧毁了几家中国工厂。警方开枪射击，是自政变以来最致命的镇压日，造成22人死亡。

这些事件使台湾感到担忧，台湾的公司过去被误认为中国公司，而在东南亚发生的反华愤怒事件中遭到袭击。事实中的台湾驻缅甸外交驻派机构已建议在该国在台湾企业清楚地表明自己是“在缅甸另种企业，“包括升起台湾国旗，并向当地员工和周围居民解释”这些是台湾公司，以便避免遭混淆和引发判断错误。

据台湾外交部周一说，十名台湾公民被暂时困在仰光郊区的暴力冲突中，台资工厂遭到袭击时也蒙受财产损失。

缅甸有大约270家台湾公司，分布在银行，纺织和鞋类制造领域，总投资额估计超过10亿美元。

法新社引述中国官方媒体《环球时报》消息，中资32家工厂周日在缅甸遭到破坏。中国驻缅甸大使馆呼吁当局“保证中国公司及其员工的安全”。中国是缅甸的邻国，是缅甸的主要贸易伙伴之一。

据该报道，没有人声称对这次袭击负责，但近几周来该国民众对北京的反感情绪加剧。