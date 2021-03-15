因应中国新型导弹威胁台美将合作建构「高高空」防御网

面对近期台海情势严峻，中共陆续换装东风十七、廿一、一百等新式弹道飞弹，威胁已扩张到第二岛链外，另无人机威胁发展迅速，势必形成不可忽视的不对称作战方式，台湾国防部公开宣示，须持续与美军共同研商防御对策，以建立共同作战环境，「台美联合防空交流」必须持续执行。联合报报导指出，台湾国防部作此宣示，等同证实将与美军就高高空弹道飞弹防御进行合作。

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本来台湾国防部编列预算，预计今年派员前往美国进行防空交流，但美国本土新冠肺炎疫情尚未缓和，朝野立委对这项出国预算有意见。国防部为争取成行，不惜「牺牲」战略模糊政策，说明这项行程的重要性，并表示疫情趋缓后就列为优先执行项目。

台湾国防部透露，所谓「台美联合防空交流」，包括「整体空中及飞弹防御（Integrated Air and Missile Defence，IAMD）」等，从2000年起执行，是台美双方重要的军事合作项目，针对印太地区空中及飞弹防御安全合作事项，与中共导弹威胁发展等议题，每年由参谋本部作战参谋次长室助理次长带队，前往美国各地的军事单位观摩研讨，地点及对象随年度重要议题调整，因此没有固定的会议名称，而且因为与「整体空中及飞弹防御」军事交流事项有关，因此以「年度防空交流」做为称呼。

联合报指出，东风一百等弹道飞弹的威胁并非针对台湾，而是关岛等美国战略目标，因此，台湾国防部作此宣示，等同证实将与美军就「高高空弹道飞弹防御」进行合作。而为因应突发状况，参谋总长黄曙光去年下旬即下令国军各作战区详实检讨防空战备部队编组、兵力及战术位置。

台湾国防部透露，历年台美防空交流，曾派员前往美东、美西及夏威夷各地的整体防空战略单位、战术及作战单位，与美军防空作战专家交流，分别就导弹、飞机、无人机等威胁的反制作为及发展实施研讨，成果运用于建军规画、监侦预警及指挥管制各面向，具有实质效益。

国防部说，去年因新冠肺炎疫情影响，国防部派员赴美行程取消，改用视讯方式及台美联合防空研讨会进行研讨，但视讯无法进行机密研讨。

针对台湾国防部透露将与美军共同建构联合飞弹防御机制，台湾「国防安全研究院」国防资源与产业研究所所长苏紫云表示，此举显示国防部对这项议题从「战略模糊」转为「有限清晰」，而台湾研发的天弓三型高高空反飞弹系统已经接近成熟，提供台美共同反弹道飞弹更高层次的合作平台，兼顾了台湾本土防卫与美军前进基地的飞弹防御。