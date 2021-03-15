孟晚舟引渡案今庭审 刚提新辩词再遭拒

中国华为财务长孟晚舟向加拿大法院要求，在引渡听证庭中接受华为员工的证词作为证供，但遭加拿大法官驳回。华为员工所提供的这份证词反驳了美国方面对于她在公司伊朗业务上误导银行的指控。华为上周证实孟晚舟向香港法院提出申请，以取得银行纪录，她说，这些文件有利于她的引渡官司战。孟晚舟曾于2月在伦敦提出类似法律行动但失败。孟晚舟案今天再在加拿大温哥华出庭。曾有消息报告两名在中国被关押的加拿大人进入一审，但没有任何细节传出。

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据路透社引述加拿大司法文件报道称，周五的一项判决显示，负责审理华为首席财务官孟晚舟美国引渡案的加拿大法官，驳回了她有关接受华为员工证词的请求。这份证词反驳了美国方面对于她在公司伊朗业务上误导银行的指控。判决还显示，这位法官初步接受孟晚舟诉讼团队要求作为证据的一份专家报告，但需要进一步提供其关联性说明。

孟晚舟诉讼团队希望增加的这份证据可以支持其主张，证明汇丰银行知晓华为在伊朗的业务，孟并未误导该行。

美方指控孟晚舟在一次会议上对公司的伊朗业务说谎，参加过此次会议的华为员工提供了两份证词。

据该报道，英属哥伦比亚省大法官Heather Holmes认为若接受这样的证据，并不利于找到可信的结果。Holmes还驳回了另外两份华为员工的证词，证词称汇丰银行的员工知道华为在伊朗的业务联系。Holmes称这些证词超出了引渡案审理的“恰当范围”。

就孟晚舟要求法院采纳华为员工证词但遭加拿大法官驳回，法新社称，49岁的孟晚舟是华为创办人任正非的千金，她被美国控罪并要求引渡而困在加拿大迄今已两年。孟晚舟被控欺骗汇丰银行 （HSBC），隐瞒华为与旗下子公司星通科技之间的关系，陷汇丰银行于违反美国对伊朗制裁禁令的危险中，因为银行继续核准华为的美元交易。

孟晚舟的律师团队相信，这些员工的书面证词可以证明汇丰银行知悉华为和星通科技之间的关系。星通科贩售电讯设备给伊朗。根据孟晚舟的律师团队表示，这些证据有利于证明检方说法「明显不可靠」。

卑诗省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）在12日深夜公布决定表示，孟晚舟辩护团队所提有关书面证词的要求「和审判的范畴有关，但和引渡听证庭无关」。

霍姆斯表示，关于引渡听证庭可靠性的问题，并不是由她来裁决。

华为上周证实孟晚舟向香港法院提出申请，以取得银行纪录，她说，这些文件有利于她的引渡官司战。孟晚舟曾于2月在伦敦提出类似法律行动但失败。

法新社说，孟晚舟在温哥华的引渡官司进入最后阶段，听证庭应于15日重开，料在5月中旬结束，届时不得再上诉。