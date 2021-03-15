成都一座“啃地石狮”石雕 遭官媒批涉懒政

中国成都一条街道去年10月出现一尊造型怪异的石狮雕塑，不仅前半截身子陷入地面、后腿弯曲呈蹲状，一旁也没有任何标牌能够解释其创作意象。石雕被指怪异造型近日遭到官方记者批评。石雕低调隐身不见。消息没有提及该石雕何时消失。

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据新头壳今天报道称，怪怪的？中国“啃地石狮”惨遭官媒痛批，一夜间被消失。

据该报道，中国成都武侯区街道去年10月出现一尊造型怪异的石狮雕塑，不仅前半截身子陷入地面、后腿弯曲呈蹲状，一旁也没有任何标牌能够解释其创作意象，引发路人热议，遭当地官媒痛批地方政府的“懒政作风”。随后，石狮也面临拆除命运，一夜间便消失得无影无踪。

中国官媒《新华社》12日发文，指出同条街上还有休息的牛、摔跤的小孩、卖糖葫芦的老人等日常雕塑，更显“啃地石狮”的突兀，且街上的导盲砖还因而转了个弯。

不过，当地似乎没有人真正知晓“啃地石狮”的创作寓意。据新华社记者表示，在致电当地街道办事处短短2小时内，同一位工作人员便向记者给出3种不同回应。第一次，工作人员称石狮子原本是立著的，后于道路施工过程中遭到误埋，才成此番模样；40分钟后则又改口，原本就为半截入土的造型，希望营能营造出土文物的感觉。