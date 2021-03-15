日本首相菅义伟16日访美前接种新冠疫苗

日本首相菅义伟定于4月赴美国访问，为此菅义伟预定于4月16日首次接种新冠疫苗。日本首相菅义伟12日表示有意在4月上半月访问美国并与总统拜登直接会谈。现计划于4月8日从日本出发，9日到达华盛顿与拜登举行首次面对面的首脑会谈。

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为此，菅义伟首相将在4月16日前往东京的医疗机构，进行第一次新冠疫苗接种，第二次接种将在4月访美之前进行。

菅义伟首相原定在日本接种新冠疫苗的时间表所定4月12开始的高龄者接种后接种疫苗，但是由于访问美国日程已定，因此以菅义伟首相为首的访美成员全体都将在12日以前接种。

作为与拜登会谈议题，菅义伟会提到新冠疫情、全球变暖、朝鲜绑架日本人问题。他还表示：“将确认日美间的配合与协作。”

预计日美双方也将重点讨论中国问题和中国海警船在中国允许使用武器的《海警法》实施以后不断进入钓鱼岛水域问题。

美国总统国家安全事务助理沙利文在12日的记者会上表示，18日在阿拉斯加州安克雷奇举行的“美中高层战略对话”中，将就“中国对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的骚扰”表达美国的关切。

官房长官加藤胜信在15日上午的记者会上，在谈到此事时指出：日本对此表示感谢。

加藤指出：这表明了对到目前为止日美首脑间有关日美安保条约第5条适用于尖阁诸岛的防卫的不可动摇的许诺。加藤强调，12日的日美澳印首脑也对包含中国海警在内，在东海试图单方面的现状的行为表示担忧，并一致表示将在这方面继续合作。