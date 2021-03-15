民主派初选被指违国安：11人终获保释 36人须未审先囚

高等法院继续处理民主派初选案中原获保释但遭律政司狙击而须复核的案件，裁定律政司针对民协正、副主席施德来和何启明、以及公民党前执委、现任区议员李予信的复核败诉，可以获得保释出外候审，但批准律政司对张可森的保释复核，张需实时还柙。意味47名发起或参与民主派初选的被告中，共有11人获得保释候审，36人需还柙至5月31日再次提讯，继续面对未审先囚局面。

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西九龙总裁判司官苏惠德本月1日起经过一连四天的提讯后，裁定47名民主派被告中的15人获得保释，但律政司罕有地实时要求复核当中11人的保释。高等法院法官杜丽冰由上周四起分三天处理有关复核，结果，法官驮驳回律政司就当中7人的复核，裁定民主党前立法会议员黄碧云、郑达鸿、彭卓棋、柯耀林、施德来、何启明及李予信以不同的人事和现金担保获得保释，不过，原来的基本保释条件不变，即不得作出可能违反《港区国安法》的言论行为、不得组织参与任何选举、不得联络任何外国官员或议员，亦要交出旅游证件及按时报到等。

律政司成功复核而被还柙候审的四人，分别是公民党前立法会议员谭文豪和郭家麒、屯门区议员张可森及元朗区议员伍健伟。杜官表示，没有充足理由相信上述四人不会继续实施危害国家安全的行为，故此批准律政司复核。

连早前被总裁判官拒绝保释申请而又复核失败的31名被告，以及撤回保释申请的法律学者戴耀廷，全案共36人需还柙监狱至5月底候审。

高等法院审理上述保释复核时，均有数十名市民排队入法庭内旁听，今天最后一天的聆讯，仍有约五十名市民排队轮候，而大批警员则在法庭外围戒备，多辆警车亦停泊在高院外的金钟道布防。

47名发起或参与去年民主派初选的人士，被指违反《香港国安法》，被控串谋颠覆国家政权罪。