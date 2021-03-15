法国维吾尔族协会举办示威 法国公民社会积极行动

法国维吾尔协会3月14日再度在巴黎市中心的共和国广场举行示威活动，法国公民社会越来越关注并且积极参与活动，法国多个城市签署了捍卫维吾尔族权益的宪章，法国的女权运动组织以及法国土耳其以及马格里布移民纷纷站出来呼吁法国政界以及社会舆论关注新疆维吾尔族人遭到残酷迫害的现象。

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一位参加示威活动的女权运动者在会上发言“今天我和你们站在一起,因为我对维吾尔族人特别关注,最早向我介绍维吾尔族信息的是热比亚 卡迪尔，是她使我开始了解维吾尔这个民族，是她送给我这条围巾，我了解到维吾尔妇女十分勇敢，自强不息，是她们不断传承维吾尔族人的文化传统，而今天我们看到的是维族妇女被强迫节育被迫与她们的孩子分开。我们女权活动者们站在维吾尔族妇女这边，我们支持你们的抗争，支持维吾尔民族的抗争。”

一位来自巴黎郊区Alfortville维吾尔工作组的女士在会上朗诵了一首她自己写作的诗歌，呼吁法国政府与他们一同倾听维吾尔民族的心声，呼吁巴黎向北京施压立即停止对维吾尔民族的镇压。

拿着维吾尔族旗参加示威活动的人员中有许多年轻人，一位来自土耳其的艺术家不愿意向媒体透露他的名字，但是，他对土耳其政府在对待新疆维吾尔族问题上的立场提出了尖锐的批评。

巴黎一所大学的土耳其族女大学生向法广介绍了她为何参加活动。她说：“我们站在这里揭露中国政府对维吾尔族人所犯下的罪行，维吾尔族人受到中国政府的残酷迫害，作为普通的法国公民我们所能做到的就是示威揭露中国政府的行为，这就是为什么我们要经常组织活动揭露中国正在发生的事件。”

在欧洲维吾尔学院主席Dilnur Reyan与法国欧洲议员Raphael Gluksmann的推动下，法国250个城市的年轻人在各自的城市组织维吾尔工作组，呼吁关注维吾尔族人的民运。