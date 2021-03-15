澳议会阻止将中国在新疆所作所为定性为种族灭绝动议的表决

澳大利亚参议员帕特里克（Rex Patrick）提出动议，呼吁澳大利亚议会将中国政府针对维吾尔人的行为认定为“种族灭绝”。执政党联盟党和主要反对党工党3月15日阻止了对这项参议院动议进行投票。

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美国之音15日报道，澳大利亚参议员帕特里克参议员对此表示失望。他说：“最令人遗憾的是，联盟党和工党参议员联手阻止了对一项动议的表决，该动议认定了一个不容置疑的事实，即中国政府正在进行的针对维吾尔人的运动，构成了1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》所列的国际罪行。”

他还说，联盟党和工党都“不允许就动议进行投票”，这项动议“呼吁中国政府立即停止拘押营中的酷刑和虐待；废除大规模的拘押营和强迫劳动制度；停止所有强制性人口控制措施以及结束对维吾尔人和其他宗教少数民族的迫害。”

他还批评说：“北京当局无疑会把这种懦弱的表现当作证据，证明他们的贸易胁迫策略最终会实现他们想要的东西，一个受到威胁的澳大利亚会克制自己的拳头，不会对共产党严重侵犯人权和基本自由说一句坏话。”

“但是，澳大利亚迟早要站起来，不仅是为了捍卫中国和香港的人权，也是为了我们自己的民主自由和主权，”他说。

一些议员认为，这项动议不是解决人权问题的适当方式。但左倾的澳大利亚绿党（Australian Greens）和独立议员兰比（Jacqui Lambie）等赞成这一动议。

帕特里克参议员一直关注新疆问题，他去年12月还向联邦议会提出了一项法案，禁止进口新疆产品。

星期一早些时候，帕特里克参议员还参与了维吾尔活动人士在堪培拉议会大厦外举行的集会，维吾尔人在议会大厦外高喊“中国停止说谎”和“中国停止种族灭绝”的口号，呼吁政府关注新疆问题。

澳大利亚维吾尔族唐格里塔妇女协会主席钱尼舍夫（Ramila Chanisheff）对澳联社（AAP）表示：“如果他们拒绝聆听，整个族群，整个维吾尔族，将会消失。”

她和一位亲人已经有十年未曾见面。她说，相信澳大利亚政府“将站在历史正确的一边”。

华盛顿智库创新战略与政策研究所（the Newlines Institute for Strategy and Policy）上星期发布报告称，各方专家对中国当局在新疆迫害维吾尔人的行为进行了评估，认为这些行为严重违反了联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》（the Genocide Convention），符合种族灭绝行为标准。中国政府为此应该承担“国家责任”。

美国国务卿布林肯此前表示，认同特朗普政府做出的中国政府对新疆维吾尔穆斯林的对待构成种族灭绝和反人类罪的认定。加拿大联邦众议院和荷兰议会上个月也分别通过动议，认定中国在新疆对维吾尔人实施了种族灭绝。

一些国际人权组织说，新疆维吾尔自治区的拘禁营中关押了数百万维吾尔和其他穆斯林少数族裔。他们据称在营中遭受了酷刑、强迫绝育、强迫堕胎、强奸和性虐待，以及政治灌输等侵犯人权行为。

中国一直否认虐待维吾尔人，也否认存在拘押营。中国称拘押营是职业技术教育中心，目的是为了去极端化和帮助地区人口脱贫。中国方面还说，新疆地区从来就不存在所谓的“种族灭绝”、“强迫劳动”和“宗教压迫”。