缅甸民众反政变示威打砸中资厂 北京尚未提撤

中国外交部发言人赵立坚今天公开要求缅甸，查处“打砸抢”中企的相关肇事者。至于缅甸局势动荡，中方是否撤侨，赵立坚并未正面说明，只说希望缅方确实保护中国公民安全。中国官方媒体报告说有32家中资企业在缅甸遭打砸破坏。中国官方指缅甸示威烧砸中资工厂“性质十分恶劣”。中国外交部发言人未提缅甸军警枪杀数十民众内容。

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据华尔街日报今天报道称，缅甸经历自政变以来最血腥周末，中资工厂遭打砸抢烧。周日，安全部队在缅甸多个城市向抗议者开火，造成至少38人身亡。同时多家中国工厂遭纵火。

该报道称，缅甸经历了自军方上月发动政变夺取政权以来最血腥的周末，周日，在这片土地上有数十人遇难，多家中国工厂遭纵火。

据监测逮捕和伤亡情况的非营利性组织政治犯援助协会(Assistance Association for Political Prisoners, 简称AAPP)提供的信息，周日，安全部队在多个城市向抗议者开火，造成至少38人身亡。据估计自上周五以来另有13人丧生。

最激烈的冲突发生在莱达雅，这是缅甸最大城市仰光郊外一个贫穷的工业区。当地至少有22人罹难，多家中资服装厂遭破坏和纵火。目前尚不清楚是谁纵的火。

该报道说，中国驻缅甸大使馆周日表示，这些中资工厂遭不法分子打砸抢烧，多名中方人员受伤，有员工一度被困。该使馆呼吁抗议者合法表达诉求，并要求缅方依法查处相关肇事者。

据路透社今天引述中国环球时报周一称，截至周一今天中午，缅甸仰光有32家中资工厂在针对中国企业的“恶意”袭击中被打砸破坏。环球时报在推特发文引述中国大使馆称，两名中国员工受伤，总计财产损失达到2.4亿元人民币(3,690万美元)，没有人死亡。

据中央社报道，中国外交部发言人赵立坚今天公开要求缅甸，查处“打砸抢”中企的相关肇事者。至于缅甸局势动荡，中方是否撤侨，赵立坚并未正面说明，只说希望缅方确实保护中国公民安全。

该报道引述中国官方媒体消息，据赵立坚说，缅甸中资企业遭打砸抢事件“性质十分恶劣”。中国驻缅甸使馆已与缅甸中国企业商会和相关企业取得联系，要求当地警方采取有力措施，保障中资企业的安全。

关于中方是否撤侨的问题，赵立坚则说，中方密切关注缅甸局势的发展，对中方机构人员安全受到的影响非常关切。

赵立坚强调，中方希望缅方采取切确实措施保护在缅中国公民安全，坚决避免类似事件再次发生。同时也提醒在缅中国公民，提高安全防范意识，加强自身防范措施。

关于缅甸局势，他重申希望缅甸各方保持冷静克制，从缅甸人民的根本利益出发，坚持透过对话协商，在宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进国内民主转型进程。“当务之急，是防止发生新的冲突，尽快实现局势降温”。