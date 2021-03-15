美国前驻联合国大使最后时刻取消访台内幕 避免中美最接近开战危机？

据台湾媒体报道，美国总统拜登政府之所以对两岸争端持审慎态度，与美国前驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）计划于今年1月访台，几乎引爆台海自1967年金门“113空战”以来最接近开战的危机有关。消息称，解放军透过中美两军联系机制告知美国国防部，无法容忍克拉夫特访台损及中国主权利益，强调当美国专机抵达台湾附近时，解放军战机亦将会跟随进入台湾领空，宣示台湾主权属于中国的立场，而若过程中遭台湾军机阻挡的话，不排除开火等后果。

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据苹果日报今天引述新新闻消息曝美驻联合国大使取消访台内幕，消息说，克拉夫特原计划于今年1月访台，但最后取消。有消息人士透露，这几乎引爆台海自1967年金门“113空战”以来最接近开战的危机。

据该报道，美国拜登政府上台后，在经贸、科技及人权等议题上依然对中国强硬，但在美中台关系方面却相对缓和，例如拜登幕僚艾利森（Graham Allison）就表明“世界上只有一个中国”。台湾《新新闻》上周三（10日）引述消息人士指，拜登政府之所以对两岸争端持审慎态度，与美国前驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）计划于今年1月访台，几乎引爆台海自1967年金门“113空战”以来最接近开战的危机有关。

去年11月特朗普（Donald Trump）败选后，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）当时仍持续强硬抗中路线，不仅于今年1月初解除美台高层官员的交往限制，又宣布克拉夫特即将访问台湾。不过美国国务院其后表示，为致力确保未来能顺利交接政权，决定取消官员出访计划，其中包含克拉夫特的访台计划。

报道引述一名熟悉两岸军情的人士指，在美国政权交替只剩不到半个月时间，蓬佩奥使出上述两招激怒了北京高层，“北京为等拜登政府上台，已经苦忍了两个多月，之所到最后10多天忍不下去了，主因是考虑到克拉夫特的驻联合国大使的身份，具有外交、主权事务意味”；加上克拉夫特曾公开表示要推动台湾重返联合国，“有外交承认起手式的意味”，让北京当局认定美台刻意试探中方底线，“一旦让克拉夫特成功访台，将引发的连锁效应难以逆料”。

报道综合两岸军情及外交人士的讯息指，从今年1月7日到10日，中方透过外交管道向美方强烈抗议不果后，北京高层最终决定以军事行动回应；解放军于11日透过中美两军联系机制告知美国国防部，无法容忍克拉夫特访台损及中国主权利益，强调当美国专机抵达台湾附近时，解放军战机亦将会跟随进入台湾领空，宣示台湾主权属于中国的立场，而若过程中遭台湾军机阻挡的话，不排除开火等后果。

消息人士透露，当时美国国防部正忙于权力交接，未料到中方反应竟如此激烈，相关官员尝试与解放军高层沟通但被拒绝。经紧急通知，美军印太司令部评估发现，若要保证克拉夫特专机安全降落台北，只有动用日本冲绳嘉手纳空军基地的空军第18联队F15C战机护航一途，但美中两国空军将有发生军事对峙的风险；而即使改由台湾战机全程护航，情况将更加棘手，一旦共军战机大举跨越中线进逼，恐会与台湾战机在北台湾空域引发战火，届时美国专机必须被迫转降驻日美军基地，“这样一来美军即使能置身事外，但放任两岸引燃战火对美国来说也会是一场政治大灾难”。

据苹果日报引述消息报道称，美国国防部及后将解放军的警告，以及美军相关评估结果告知国务院，并强烈建议克拉夫特取消访台。蓬佩奥虽然对此非常不满，但审慎考虑后果后亦同意取消，但为避免外界联想克拉夫特访台告吹是因为中国施压奏效，才以政权交接为由一并取消所有官员的出访计划。