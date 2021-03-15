见杨洁篪与王毅前 布林肯与奥斯汀罕投书呼吁团结抗中

美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀今天造访亚洲。两人联合投书美媒华盛顿邮报表示，这趟行程旨在重振美国与友邦和伙伴的关系；一旦盟友团结，反击中国挑衅和威胁的力量会更强大。布林肯结束首尔行程后将返回美国，偕同拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage），与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及中国外交部长王毅会面。

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据法新社今天报道说，布林肯、奥斯汀投书，盼盟友团结反击中国挑衅。布林肯与奥斯汀今天分别抵达日本东京，进行上任以来首场海外访问。他们将尝试团结亚洲重要盟友，筑起对抗中国的堡垒。

布林肯和奥斯汀这次出访有各自的行程，但第一站都是日本，两人将在此地会面，与日本外务大臣茂木敏充、防卫大臣岸信夫、首相菅义伟举行对谈。接着两人都将前往韩国，但奥斯汀之后将飞往印度，布林肯则将返回美国与中国官员对谈。

「华盛顿邮报」（Washington Post）今天刊出奥斯汀与布林肯的联合投书，两人表示将寻求「重振我国与友邦及伙伴的关系」。此外，这次出访目的也包含展现一个抗衡中国挑战的联合阵线。两人写道：「当我们必须反击中国的挑衅和威胁时，集结我们的力量能使我们更壮大。」

据布林肯与奥斯汀联合投书，「中国在新疆和西藏侵犯人权、系统性蚕食香港自治、暗中破坏台湾民主，还主张对南海的海洋权利，因此违反国际法。我们团结起来，将能向中国究责。」文中说，「我们若不果断行动并带头领导，北京将采取行动。」

法新社说，布林肯与奥斯汀抵达亚洲前，美国、日本、印度、澳洲4国刚举行完史无前例的「四方安全对话」（The Quad）领袖峰会。这个非正式联盟被认为是要抗衡中国与日俱增的影响力。布林肯在东京与首尔的活动大致会以视讯方式进行。他将透过视讯会议对日本商业领袖和记者发表演说，但会和官员亲自见面。

美国前总统特朗普任内曾与朝鲜领导人金正恩召开峰会，现任总统拜登（Joe Biden）正在检讨美国的平壤（Pyongyang）政策。布林肯抵达首尔后将征询韩方意见。

五角大楼另表示，奥斯汀会和印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）在德里（Delhi）会面，试图深化与印度的伙伴关系。印度与中国的关系在去年喜马拉雅山区发生夺命冲突后已恶化。

布林肯结束首尔行程后将返回美国，偕同拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加安克拉治（Anchorage），与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及中国外交部长王毅会面。