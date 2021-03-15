说了中印边境解放军死伤多 潘石屹之子遭追捕

北京警方今天发布通报，敦促中国知名地产商潘石屹之子潘瑞尽快回国接受调查处理，原因是潘瑞去年6月在微博留言指解放军在中印冲突中“至少一个营地被活埋”，被指涉嫌诋毁戍边官兵。因质疑中印边境解放军官方报告死伤，中国官方抓捕多名网民，追捕延至中国境外。

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据中央社今天引述消息报道说，涉诋毁边境阵亡解放军，潘石屹之子潘瑞遭警方追捕。该报道综合陆媒澎湃新闻、香港01今天消息说，北京市海淀公安分局在通报中指出，“近期，传媒报导捍卫国土戍边官兵的英雄事蹟后，有群众向警方举报，一微博用户曾于2020年6月23日在他人微博评论区发表造谣诋毁英雄烈士的言论，造成恶劣社会影响”。通报说，经调查核实，这名微博用户潘某（男，30 岁）于2020年2月2日离开北京出境后一直在境外。海淀公安分局目前“已依法对潘某刑事拘留，并对其开展追逃”。警方敦促他尽快回国接受调查处理。

据消息，2020年6月23日，潘瑞在微博留言称解放军“至少一个营地被活埋”、“没有机会被天葬了”。据海淀公安分局表示，对于侮辱、诽谤或以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，警方将依法坚决予以打击。

微博“@央视新闻”也评论说，“冒犯英烈就是与正义为敌，与法律为敌，与人民为敌…法网恢恢疏而不漏，逃得了一时逃不了一世！”

该报道称，资料显示，潘瑞是潘石屹与第一任妻子之子。他的微博目前已被封锁。

中印两军去年6月在边境地区爆发流血冲突。8个月后，中共“解放军报”今年2月下旬首度披露，边防团团长祁发宝在事件受重伤，并有4名官兵阵亡。此后，接连有中国网民因“诋毁解放军官兵”被拘。

中国“英雄烈士保护法”规定，亵渎、否定英雄烈士事蹟和精神，宣扬、美化侵略战争和侵略行为，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。此前，中国公安部新闻中心、公安部治安管理局也曾引述英烈保护法法条，对网民相关行为作出警告。