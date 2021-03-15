香港告急 约章期连结海外港人为港发声

立法会前议员罗冠聪联同另外七名身处海外的港人发起《2021香港约章》，呼吁海外港人和团体联署，以凝聚港人国际战线力量，护港抗共，为光复香港筹谋。罗冠聪指出，在北京干预下，香港现已难以再谈国际线和对民主运动的想象，海外港人有更大责任向国际发声，巩固香港民主运动在国际间的支持和关注。

广告 继续浏览后续

八名发起人昨(14日)晚透过网上记者会指出，期望《约章》能发挥在中国的《零八宪章》和哈维尔针对捷克的《七七宪章》等民权运动标竿性文章的效果，记录港人声音、维护香港价值。

《约章》共分四章廿五项，当中订明，《港区国安法》实施后，在港者动辄被囚，被政治逼害者流亡海外，中共近日强加于香港的政制改革更摧毁了香港选举仅余的民主成份，「一国两制」名存实亡。但《约章》指出，香港人是一个独特的共同体，其身份和文化价值应该受到尊重和保护，应予保存，抗击官方讳言捏造的史观。

《约章》共分四章廿五点，当中提倡香港维持原有的三权分立和司法独立，促请废除《港区国安法》，以及不受中共干预；并呼吁港人尽量捍卫自身底线，不与政权同流合污。中国方面，《约章》提倡中国「结束一党专政、建立民主制度」，若此才可在中国境内实践民主自由；另又呼吁中国停止对新疆等地人民的违反人权行为。

发起人除了有流亡海外的前议员罗冠聪、许智峯及梁颂恒外，亦有在反修例运动中主攻国际线的张昆阳、已获德国政治庇护的黄台仰、前年7月1日闯入立法会后发表宣言及后返回美国继续供读的梁继平、留学德国的邝颂晴和在美国攻读博士学位的学联前秘书长周永康。现时并非流亡海外人士的周永康承认，在国安法下，相信以他发起人的身分，一旦返港，有可能被捕。