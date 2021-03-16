中美高层会晤前王丹等海外民运人士提交大陆政治犯名单

3月18日美中高层会晤前夕，八九学运领袖王丹等海外民运人士致信美国国家安全委员会和美国国务院，提交了一份五六十人的中国政治犯名单，呼吁美方在会谈时提交给中方并要求他们释放这些政治犯。在世界聚焦香港新疆人权之际，中国大陆内地的人权侵犯不断恶化。

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在王丹提供的名单中，有网名为“超级低俗屠夫”的吴淦，他因多次声援维权者和异议人士，在2017年获刑八年，累受酷刑虐待；有成都秋雨教会牧师王怡，他因捍卫宗教自由于2019年被判处九年监禁；有人权律师余文生，他因倡议修宪改革而被判四年，在狱中健康状况不断恶化；有中国民主党和人权观察组织创始人秦永敏，他因倡导民主政治被拘捕数十次，2018年再次被判十三年。此外还有公民记者陈秋实和张展，他们去年赴武汉报道新冠疫情后被抓捕，前者至今失踪四百多天，后者被判刑四年；北京维权人士李翘楚为许志永和厦门聚会案当事人持续发声抗议，在3月15日被正式批捕，关押在山东省临沂市人民医院东区（监所医院）。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）18日将在阿拉斯加会见中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及中国外长王毅，进行拜登就任以来美中高层的首度会晤。

王丹向位于美国的自由亚洲电台表示：人权应该是拜登就任后首次中美高层会面的重中之重，当全世界的眼光集中在香港新疆，中国内地有很多维权律师和公民记者在遭受更严重的迫害。有统计的有1100多人。包括最近九零后的牛腾宇才二十岁就被判十四年并遭受性骚扰方面的凌辱，这在几年前是很罕见的。习近平上台以来，政治犯的名单越来越长，甚至抓捕西方公民作为人质，包括分别来自加拿大、澳大利亚和瑞典的康明凯（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）、成蕾、杨恒均、桂民海等人，引发多国抗议。

此外，王丹还提出两点呼吁，1.希望美方高度重视香港大镇压和新疆集中营的问题，扩大对相关责任官员的制裁范围；2.希望美方以“战略清晰”取代“战略模糊”的传统政策，向中方明确表达捍卫民主台湾的决心。