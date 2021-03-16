中美高层会：美国要求中国改善与澳大利亚关系

美国与中国明天举行拜登入主白宫后首次高级别接触会议。美国官员透露，中美会见议题包括美国要求中国改善与澳洲关系。据白宫国安会印太协调员坎贝尔(Kurt Campbell)接受悉尼先驱晨报访问时表示，每次美国和中国官员开会时，都会提到中国对澳洲的“经济胁迫”，“本周稍晚在安克雷奇(安克拉治)的双边互动中也会强调这点”。

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据路透社今天报道说，美国要求中国改善与澳洲关系。一名高阶美国官员周二表示，拜登政府已经告知中国，与澳洲关系正常化是华府采取重大举措改善中美关系的前提条件。白宫国安会印太协调员坎贝尔(Kurt Campbell)接受悉尼先驱晨报访问时表示，每次美国和中国官员开会时，都会提到中国对澳洲的“经济胁迫”，“本周稍晚在安克雷奇(安克拉治)的双边互动中也会强调这点”。

美国国务卿布林肯将于3月18日与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在阿拉斯加会面，这是拜登政府上任以来中美两国首度进行高层面对面接触。

坎贝尔在周二出刊的专访中指出，“我们已经清楚表示，在一亲密的盟友受到某种形式的经济胁迫的同时，美国并不准备改善双边关系，也不打算另行处理。”坎贝尔表示，拜登周五在四国集团(QUAD Group)领导人会议上告诉澳洲总理莫里森“在这个问题上，我们的立场是一致的”。该集团还包括日本和印度。据坎贝尔说，“我们完全了解现在的情况，而且美国不准备采取实质性行动来改善(与中国)的关系，除非这类政策得以纠正，并且澳洲与中国之间建立更为正常的互动，”坎贝尔说。

据路透社，过去一年来中澳关系紧张，澳洲要求对新冠病毒源头展开国际调查，中国则在贸易方面进行报复，产品涉及澳洲的煤炭、红酒、大麦、海鲜、牛肉和木材等等。坎贝尔告诉悉尼先驱晨报，中国的这类措施不仅针对澳洲，还包括菲律宾、越南、台湾和日本。