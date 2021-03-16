动物保护组织批中国一家酒店以圈养濒临绝种的北极熊牟利

2021年3月12日，全球首个北极熊酒店正式营业，它就是黑龙江省哈尔滨旅游园区开设的“北极熊酒店”。游客入住期间可以全天候隔着玻璃观赏北极熊，有动物权益团体批评，做法是利用动物的苦难牟利。

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综合外电报导，以“极地旅游”作招揽的园区哈尔滨极地馆二期设有的“北极熊酒店”昨天开幕，标榜是全球第一家能直接观赏到动物的酒店。

酒店在饲养北极熊的室内场馆，设置了33块透明的强化玻璃，让游客在用餐时或在酒店房间内能24小时观赏北极熊，实现“与熊共眠”，甚至能体验喂食北极熊。

酒店又说北极熊馆是还原真实的北极场景。不过由片段和照片所见，冰天雪地实际上就是白色的地板和画上冰雪图案的墙壁，像不像就真是见仁见智。

另外，不少中国网民质疑，24小时被围观及晚上开灯，恐令北极熊夜不能寐，渐渐崩溃。

动物权益团体亚洲善待动物组织指出，北极熊在野外每日要活动18小时，活动范围达到数千英里，强调北极熊不应被困在水族馆或动物园内，亦不应该出现在酒店，呼吁消费者远离利用动物的苦难牟利的机构，又批评这些水族馆产业。

哈尔滨极地馆多年前曾有两只北极熊因为居住环境过于狭窄，空间太压迫而患上抑郁症，直到后来迁入相对较大的新场馆才回复活力。

据学术期刊《自然气候变化》2020年7月的研究成果显示，研究人员研究了当今北极熊面临的最大威胁：全球海洋的温度升高，这给北极熊捕猎海豹和其他生物带来困难。

冬天，当海冰达到面积最大程度时，北极熊会狼吞虎咽地吃海豹来积蓄能量，以度过没有食物、因冰层融化而被迫上岸的寒冷夏季。

但由于全球变暖，每年冰盖融化的时间越来越早，也越来越多，极大地限制了北极熊的捕食空间和夏季上陆地前囤积脂肪的时间。

当夏季，甚至是由于全球变暖，海洋上的冰块逐渐融化后，北极熊们只能来到陆地，吃各种各样的陆地动植物。

像一些蘑菇和浆果，无法转化为充足的脂肪，根本不能支撑他们生活甚至生存。这样就会造成在无冰的夏季结束后，北极熊会瘦得皮包骨，健康状况非常糟糕。