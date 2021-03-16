北京推出打中国疫苗获赴华签证敲门砖

中国准备放宽边境限制，允许一些外国人入境，包括来自美国、印度和巴基斯坦的外国人，前提是他们已经接种了中国制造的Covid-19疫苗。

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据福克斯新闻今天报道称，外国人，包括印度人，如果他们接种中国疫苗，就会获得中国签证。

自去年3月以来，为了遏制冠状病毒在国内的蔓延，中国已对大多数外国人关闭了大门，许多在中国有工作和家庭的外国人被困在了海外。但是，中国驻几个国家的大使馆已经发布通知说，中国将开放签证申请，选择已经注射过中国制造疫苗的人。

中国驻美国大使馆在一份日期为周一的声明中表示，将开始处理“接种了中国Covid-19疫苗的签证申请人”。从本周起，这一规定将适用于那些因复工、商务旅行或“人道主义需要”(如与家人团聚)赴中国内地的人士。

中国政府正在推进针对庞大人口的疫苗接种计划，目前已批准了四种国产疫苗。但它尚未批准任何外国制造的疫苗。

据该报道，中国还将疫苗运往海外，以平息外国对病毒最初从中国大陆传播的批评。中国的大使馆的声明说，这适用于那些在申请签证前至少14天已经注射过两剂疫苗或一剂疫苗的人。

中国驻印度、巴基斯坦、菲律宾、意大利和斯里兰卡等国大使馆也发表了类似声明。

抵达中国的人仍将面临长达三周的严格隔离。

该报道称，中国的疫苗已经在世界上几个国家推广，包括土耳其、印度尼西亚和柬埔寨。两周前，菲律宾收到了来自中国的60万剂疫苗，启动了疫苗接种运动。但并不是所有地方都能买到，包括印度和斯里兰卡。

据福克斯新闻说，由于检测结果缺乏透明度，中国政府一直难以获得国际社会对其候选疫苗的信任。但据官方媒体报道，中国公司仍将向海外出口近4亿剂国产疫苗。