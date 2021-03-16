华为首席财务官孟晚舟引渡美国司法案新一轮庭审今天进入第二天。孟晚舟的法律团队周一在加拿大法院寻求接受更多证据，以反驳美国政府对她涉嫌欺诈的说法，并承诺这是最后尝试，几天前法官曾驳回类似证据。

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据路透社报道，华为CFO孟晚舟的律师寻求增加更多证据以反对美国引渡。据华为首席财务官孟晚舟的法律团队中辩护律师Frank Addario辩称，华为一名会计师的宣誓声明将表明，在引渡孟晚舟的请求中，美国未如实陈述汇丰据称带来的风险，证明美国的案件卷宗“明显不可靠”。

加拿大检察官Robert Frater表示，美国的案件卷宗并未指称该银行实际发生了损失，而且美国政府证明该银行面临风险时，并无需证明已遭遇任何财务损失。

据该报道，在周五公布的裁决中，英属哥伦比亚省大法官Heather Holmes拒绝了一项类似的证据请求，判定由银行雇员提供的证词更适合在审判阶段提出，而非在引渡听证阶段。

从周三开始，法庭将听取辩论，讨论加拿大和美国当局在讯问和逮捕孟晚舟的初期是否存在不合法的步骤，孟晚舟的律师认为这些步骤应该导致对她的引渡无效。

有关这些指控的证言听取已经在2020年12月结束。

据路透社，听证阶段定于5月结束，但双方都有可能上诉，意味着案子可能还要拖上数年。