德国绿党中国人权批评者议员鲍瑟败选

德国总理默克尔领导的基民盟在刚刚结束的德国两个地方选举中也告失利。资料照片

据《南德意志报》报道，绿党一位29岁的无名年轻党员在竞选联邦直选的竞选中击败了政坛老手玛格丽特鲍瑟（Margarete Bause）。玛格丽特鲍瑟是巴伐利亚绿党中形象最鲜明的人物之一。2019年8月，德国联邦议会数字议程委员会代表团计划访问中国。代表团名单上有鲍瑟。中方拒不接受鲍瑟，要求德方撤下鲍瑟的名字。鲍瑟批评说，由中方来决定德国代表团的名单，这是“绝对不能接受”的事情。消息说，该代表团访华计划泡汤。

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中国人权批评者德国绿党议员鲍瑟在刚刚结束的德国地方选举中败选。据《南德意志报》报道，绿党一位29岁的无名年轻党员在竞选联邦直选的竞选中击败了政坛老手玛格丽特鲍瑟（Margarete Bause）。对于这位62岁的富有经验的政治家来说，这至少意味着她职业生涯的暂时终结。今年秋天，她将必须退出重要的政治舞台。

鲍瑟自2017年担任绿党联邦议会议员，并担任绿党议会党团人权和人道援助发言人，是中国人权最激烈批评者之一，媒体因此多次提到她。此前，鲍瑟曾担任巴州绿党领导人和巴州议会绿党议会党团多年的领导人。

在慕尼黑东部竞选绿党新联邦议院直选人的竞选中，鲍瑟仅以一票之差输给了29岁的拉希德（Vaniessa Rashid）。在周日早上的第二轮投票中，拉希德获得了48票。鲍瑟仅差一票，获得了47票。这意味着胜者将有资格直接竞选担任新联邦议会绿党议员。今年9月26日，德国将举行国会大选。各党已在推出选手名单。

在慕尼黑东部参加竞选直选联邦议员的将不是鲍瑟，而是公众不知名的拉希德，这一事实让获胜者本人也感到惊讶。她说，“参加竞选的人当然有雄心。但我到现在还是很吃惊。”在第一轮投票中，她已经多出一票。在第二轮投票中，这多出的一票就决定了她的胜利。这位政治学大学生是从伊拉克逃出来的移民。6岁来到德国，从16岁起开始从事政治活动。她说，她想“成为移民的声音”。

玛格丽特鲍瑟是巴伐利亚绿党中形象最鲜明的人物之一。2019年8月，德国联邦议会数字议程委员会代表团计划访问中国。代表团名单上有鲍瑟。中方拒不接受鲍瑟，要求德方撤下鲍瑟的名字。鲍瑟批评说，由中方来决定德国代表团的名单，这是“绝对不能接受”的事情。柏林和北京因此发生争吵。德国联邦议会不想更改代表团名单。北京因此没有向整个代表团发出邀请。代表团访华计划于是泡汤。