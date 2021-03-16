新疆与香港议题 欧盟制裁瞄准 中国威胁硬碰硬

欧洲联盟酝酿在下一届峰会通过决议，对中国在新疆以及香港违反人权施加进一步制裁。中国驻欧盟大使警告，欧盟的制裁将导致直接对抗，中国决不后退。

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据法新社今天报道说，中国周二警告欧盟，如果采取制裁行动谴责中国侵犯新疆维吾尔人权利和在香港改变选举制度，将导致与中国对抗的危险。

据中国驻欧盟大使张明在布鲁塞尔欧盟政策中心组织的一次讨论中向欧盟警告说：“我要强调，制裁是摊牌。基于谎言的制裁可以解释为是对中国安全与发展的蓄意攻击。”据中国外交官补充说：“中国政府有责任保护中国人民的安全和福祉。”

据张明说：“我们希望，我们需要，我们希望对话而不是对抗。”张明还说：“我们要求欧洲方面三思。如果有人坚持对抗，我们不会退缩，因为我们别无选择，只能肩负起对中国人民的责任。”

据该报道自欧洲外交消息人士获悉，针对中国在新疆对维吾尔族穆斯林的侵犯人权行为，欧洲采取了一系列新的制裁措施。据指出，其他几个国家也受到这些人权指控的制裁影响，其中包括签证禁令和有关个人和实体在欧盟持有的资产冻结。

这些措施将于3月22日提交欧盟外长会议，该会议为3月25日至26日举行的欧洲峰会作筹备，届时供欧盟领导人就其对欧盟对华战略做出决定。

按欧盟机制，通过制裁需要获得一致通过。

据法新社说，欧洲联盟还准备在四月份采取一系列措施，谴责北京刚刚通过改变香港选举制度，掌控剔除民主反对派竞选者全力，违反在香港的“一国两制”的原则。

据路透社相关报道称，中国驻欧盟大使张明在欧盟政策中心组织的一个线上研讨会上表示“我们反对干涉他国内政，反对制裁和毫无根据的指责，”张明在一个线上研讨会上表示，“我们希望对话，而非冲突。我们要求欧盟三思。”

根据欧盟多位外交官员说法，针对中国处理维吾尔少数民族的问题，欧盟料将在3月22日对四名中国官员及一家实体进行制裁，包括发布旅行禁令和资产冻结。