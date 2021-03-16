沙尘暴4天后还要来 笼罩中国西北

中国北方日前遭受近10年范围最广、最强的沙尘暴，今天虽然减弱，但影响仍在持续。中国气象台预测，19日可能还会再有另一波沙尘来袭。中共中央纪委国家监委网站今天发文称，这次源于蒙古国的沙尘暴“给我们敲响了警钟”。

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据中央社报道称，中国北方沙尘暴垄罩，19日预计另一波来袭。据消息，15日的沙尘天气的影响范围西起新疆吐鲁番，东至黑龙江大庆、吉林长春，沙尘带长达近3000公里。甘肃的嘉峪关中午测得悬浮微粒（PM10）浓度达到1立方公尺9985微克，北京城区PM10浓度一度超过1立方公尺8000微克。沙尘也正向南推进，中国天气网表示，16日江苏、安徽等地或也有浮尘出现，不过强度相较于15日显著减弱。

而这样的天气还将持续。中国气象局环境气象中心主任张碧辉表示，15日在系统性的偏北风作用下，沙尘粒子会向下游传输，包括河北、河南、山东等地，都会受到沙尘天气的影响。如首都北京，在沙尘回流影响下，16日部分时段仍会达到重度污染水平，待17日至18日，受东北向冷空气以及下游降水影响，区域沙尘才会逐渐沉降清除。不过，张碧辉表示，预计19日至20日还有一波冷空气活动，内蒙古中西部、河西走廊、宁夏等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，但强度会比这次要弱。

据中央社说，中国近年整治初具成效，每年的沙尘暴现象有所改善，但这次出现近10年来最强的沙尘暴，引起社会讨论。中共中央纪委国家监委网站今天发文称，这次源于蒙古国的沙尘暴“给我们敲响了警钟”。文章说，中国荒漠化和沙化土地面积基数大、影响广。当前，荒漠化防治已进入“啃硬骨头”的阶段，治理难度更大，治理成本更高，任务更加繁重，必须倍加努力。