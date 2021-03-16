美日（2+2）会议 中国议题如影随形

拜登政府高层国务卿布林肯与国防部长奥斯汀首次出访选定日本与韩国。此次出访的议题将涉及南海和东海航行自由、半导体供应链安全到朝鲜核问题和缅甸军事政变。日美外交和防务阁僚出席的安全保障磋商委员会（2+2）会议16日下午在东京都内召开。会议涉及东海，台湾海峡等安全议题。

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据路透社说，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)和国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)周二将在东京与日本外务大臣和防务大臣会面，凸显美国新政府对印太地区盟友的重视。此次3月15-18日东京和首尔之行是拜登团队高层内阁的首次出访。美国、日本、澳洲和印度领导人上周刚举行四方联盟峰会。

专家说，此次会谈的议题将涉及南海和东海航行自由、半导体供应链安全到朝鲜核问题和缅甸军事政变等。

路透社今天报道称，美国国务卿布林肯周二呼吁深化美日经济关系，布林肯与国防部长奥斯汀寻求在首次出访中强化亚洲盟国做为防范强势中国的堡垒作用。

据布林肯指出，“众所周知，美日两国的经济关系是全世界最牢固的经济关系之一，”布林肯在东京对商界领袖发表讲话时说，疫情暴露了关键产品全球供应链的脆弱性，包括医疗设备、物资和半导体等。他并指出，两国需共同努力，为未来打造安全且有弹性的供应链。

据日本防卫大臣岸信夫周二表示，日本和美国都对东中国海与南中国海的紧张情势表达了严重关切。岸信夫是在东京与美国国防部长奥斯汀会谈后做出上述评论的。奥斯汀目前正在东京访问。岸信夫在会后向记者表示，他们的讨论重点是中国，但也包含了朝鲜的议题。

此外日本外务大臣茂木敏充表示，他与美国国务卿布林肯一致强烈反对中国改变东海和南海现状的企图，并将在此问题上密切合作。

茂木敏充在东京与布林肯举行双边会晤后发表上述言论。据共同社报道，日美两国政府考虑到中国在东海和南海扩大军力的现状，表示“反对有损基于规则的国际体系、威吓地区其他国家和损害稳定的行为”。

共同社今天报道说，日美外交和防务阁僚16日发布安全保障磋商委员会（2+2）会议的联合文件，关于中国允许海警局使用武器的《海警法》指出，“对海警法等引发近期地区混乱的动向深表关切”。

据共同社的报道，日美防长还确认台湾海峡和平稳定重要性。

该消息说，日美防长在16日的会谈中就台湾海峡和平与稳定的重要性达成一致。日本防卫相岸信夫在会谈结束后向媒体透露了上述内容。