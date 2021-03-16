芯片热再加温 字节跳动将也进军芯片

中国自制芯片热潮未减，又一家科技巨头宣布加入战场。短影音平台抖音的母公司字节跳动正为进军半导体业招兵买马，组建AI芯片团队。目前在各大求职平台上已发布与半导体相关的职缺超过10 个，上班的地点则在上海、北京等地。目前未知字节跳动投资数额。此前繁多企业与宏大项目均报告投资多达千亿数目突击研发芯片，但多以烂尾或贪腐指控不了了之。

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据中央社今天引据陆媒消息，短影音平台抖音的母公司字节跳动正在筹组芯片团队，进军半导体产业。该报道称，中国自制芯片热潮未减，又一家科技巨头宣布加入战场。针对短影音平台抖音的母公司字节跳动正在筹组芯片团队，准备进军半导体产业消息，字节跳动回应媒体称“正在相关领域探索”。

据香港经济日报、界面新闻、新浪财经消息，字节跳动正为进军半导体业招兵买马，组建AI芯片团队。目前在各大求职平台上已发布与半导体相关的职缺超过10 个，上班的地点则在上海、北京等地。消息指出，字节跳动的相关负责人回应媒体询问时证实，“是在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索”。据消息，字节跳动将从自行研发云端AI芯片和安谋（Arm）架构的服务器芯片切入，布局芯片领域。这是网络企业跨入芯片市场的主要且普遍的路径。

据媒体分析，对于这类网络企业来说，投入芯片制造市场的竞争之中，一方面可以减轻对协力供应商的依赖，另一方面是借由自行研发芯片降低成本。而这样的成果在亚马逊等国际知名的网络企业身上，已经得到验证。

中央社说，此外，媒体也提到，美国对中国科技产业祭出的一连串禁令，或许也是“督促”字节跳动投入芯片市场的动能。自行研发芯片或许能够让字节跳动未来面对因外在因素而缺货的状况时，掌握更多的主动权。

据消息说，目前字节跳动的市值估计约1800亿美元，正在研究将包括抖音在内的部分业务，于香港上市。