英国检视外交国防政策 部署印太增加核武储备

英国3月16日公布外交与国防政策检视报告，扭转过去的核武裁减运动，反把核弹头上限提高逾40%，同时把外交重点转向印太地区。对亚洲强权中国则是一方面防备，一方面希望在经济方面加强合作。

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英国首相约翰逊（Boris Johnson）在下议院公布这份自30年前冷战结束以来，英国最大的外交与国防政策检视“竞争时代的全球化英国”（Global Britain in a Competitive Age）。这份约100页的报告花费超过1年制作，订定英国到2030年的优先项目。

报告最令人瞩目的部分为调高核弹头上限，以及与中国关系。

英国广播公司（BBC）报导，根据2010年的国防报告，英国原本的核武裁减运动设定目标是在2020年代中期，把核弹头从195枚缩减至180枚，但这次修正后反将核弹头上限增加至260枚。

报告表示，由于过去10年间“安全环境的不断演变”，原本的目标不可能维持。

报告并表示，俄国是对英国安全“最明确的威胁”，并表示在2030年之前，恐怖分子“有可能”发动成功的生化或是核武攻击。英国将设立新的反恐作战中心，以提升对恐攻的应变能力。

相对于称俄国为“明确威胁”，报告称中国对英国经济安全来说是个“由国家支撑的最大威胁”，并对英国的繁荣与价值观构成“体制挑战”，但又表示要和中=国发展正面的贸易与投资关系。

约翰逊表示：“毫无疑问，中国对我们这种开放社会将构成巨大挑战，但我们将也和中国在价值观与利益一致的地方合作，包括建立更强大且正面的经济关係，以及遏止气候变迁。”

约翰逊表示，英国在面对“持有相反价值观”的国家时，必须“重新学习对抗的艺术”。

报告显示，在英国脱欧之后，由于印太地区逐渐成为世界地缘政治中心，英国的重心也将向东转移。

约翰逊在下议会宣布，英国航空母舰伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）将在今年稍晚巡航印太；约翰逊本人则将于4月访问印度，这是他在英国脱欧后的首次海外出访行程。

约翰逊也表示，部分长久以来的政策将维持不变，包括英国维持对北约（NATO）坚定不移的承诺，维护欧洲的和平与安全，以及美国将一直是英国的重要盟友。