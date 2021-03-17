约翰逊称将很快接种阿斯利康疫苗 世卫专家建议继续使用阿斯利康疫苗

欧洲多国因"安全"问题相继暂停接种阿斯利康新冠疫苗，世卫周三表示，世卫专家仍在评估阿斯利康疫苗的安全性，但建议继续进行阿斯利康疫苗接种计划；英国首相约翰逊称他很快将接种阿斯利康疫苗。世卫组织专家批准“杨森”新冠疫苗，缓解引发血栓的担忧。欧洲医学机构将于周四宣布有关血栓事件的决定。

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世卫周三发表声明说："世界卫生组织全球疫苗安全咨询委员会（WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety）正审慎评估最新的可取得安全性资料，目前世卫认为，阿斯利康疫苗（AZ疫苗）的益处大过其风险，建议继续接种计划。"

另据法新社报道，英国首相约翰逊周三表示，他很快就接种疫苗，"当然是接种阿斯利康疫苗。欧洲多国暂停接种阿斯利康疫苗后，英国政府尽力打消人们对阿斯利康疫苗的担忧。

自有报导称有人接种阿斯利康疫苗出现血栓以来，欧盟暂停接种英国阿斯利康药厂及牛津大学共同研发的新冠疫苗行动的国家已增加到13个。

今年56岁的约翰逊周三在国会被问到，如何重建民众对阿斯利康疫苗的信心时表示，他自己很快将接种阿斯利康疫苗。目前在英国大规模疫苗接种行动中，阿斯利康与辉瑞及莫德纳疫苗一样得以普遍使用。英国首相府表示，约翰逊将会在本周接种疫苗。

另据联合国消息，世卫组织专家批准“杨森”新冠疫苗，缓解引发血栓的担忧。

世界卫生组织免疫战略咨询专家组周三公开批准强生公司的杨森新冠疫苗（Janssen）获得国际使用，此举缓解了一些国家在没有确切证据的情况下对于新冠疫苗可能引发血栓的担忧。

专家组周三在日内瓦举行的在线新闻发布会上表示，由强生子公司生产的只需注射一剂的杨森疫苗加入了已批准的辉瑞、莫德纳和阿斯利康疫苗的行列，可以安全使用。

专家组还指出，相关的血栓事件有待科学审查。血栓是一种高凝状态，是新冠病毒病的一种症状。一些欧洲国家因阿斯利康/牛津疫苗可能引发血栓而暂停使用该疫苗。

世卫免疫、疫苗和生物制剂部主任凯特·奥布赖恩（Kate O’Brien）说：“世界目前处于疫苗供应不足、无法满足人们需求的状态，任何这些疫苗都是挽救生命的产品。”她坚持认为，“我们需要尽快分发疫苗，以便能够尽快使用。人们可以对其安全性和效果以及产品质量充满信心。”

在覆盖了近4万4000人的杨森疫苗试验期间，在接受空白剂量的2万2000人中，有10人出现了血栓，而在其余的已接种的2万2000人中，有14人出现了血栓。

专家组技术顾问安妮莉丝·史密斯说：“这一比例几乎是相同的。虽然存在轻微的差别，但在统计上并不显著。”史密斯说：“没有理由认为该疫苗本身可能引起血栓。

欧洲医学机构将于周四宣布有关血栓事件的决定。