美联储上调今年经济增长预估 维持利率不变

美联储周三维持利率不变同时上调对全球最大经济体2021年经济增长预测，美联储指出由于加速接种疫苗，“近期”经济及就业双双出现反弹。

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法新社消息，随着疫苗接种行动迅速展开，美国最近几周感染数量急剧下降，大批企业得以重新营业。而美国国会通过并由总统拜登上周签署的1.9万亿美元经济救助计划，将在未来的几个月显现出刺激经济的成果。

美联储周三大幅提升今年美国国内生产总值预期，美联储表示，美联储成员更乐观看待美国经济前景，预估今年经济将增长为6.5%，到2022年将增长3.3％，比上次预估高出2个多百分点。

经济快速增长也将使通膨率升至2.4%，但美联储制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）成员预估，他们预期至少到2023年前，都不会调升目前接近于零的基准利率。

这是美联储自去年12月以来首度更新经济预测，反映出总统拜登上周签署1.9万亿美元的振兴方案，以及国会去年年末通过9000亿美元的援助措施之后，美联储对经济增长预期保持乐观。

美联储主席鲍威尔表示，虽然国会快速行动使经济前景有所改善，但美国经济距离完全恢复还很遥远，美联储将继续提供刺激措施以支撑经济。

鲍威尔表示，疫苗接种为今年稍后恢复带来希望，但任何人都不应自满。他指出，经济复苏并不平均并且远未完成。鲍威尔认为，未来2-3年经济状况仍然非常不确定，仍有一千万美国人有待重返工作岗位。

另外，美联储周三宣布维持利率不变，符合市场预期。联邦基金利率目标范围维持零到0.25厘，这是连续第八次会议无调整利率， 委员一致投票支持本次货币政策决定。美联储重申，维持宽松政策，继续使用所有工具支持美国经济，直到就业及通胀有进一步进展。