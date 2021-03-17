议员防台：法国外交部称 议员有权自由决定其出访计划

针对中国驻法大使致函法国参议院友台小组主席阿兰·理查德（Alain Richard）要求他取消访问台湾，法国外交部周三表态称，法国参议院议员有权自由决定其出访及会见计划。

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中国驻法大使日前致函法国参议院友台小组主席理查德，要求他取消台湾访问团。中央社报道，法国驻台代表公孙孟周三表示，理查德"迫不及待想访台，目前因疫情无法如愿，有天一定会来"。

法国媒体"字母A"（La Lettre A）日前报导，中国驻法大使卢沙野发信给理查德，要求他取消计划中的国会访台团，未来要避免"与台湾当局进行任何形式的官方接触"。

法新社报道，法国外交部发言人周三就此表示，"法国参议院议员有权利自由决定外访以及会晤计划。

另据中央社报道，法国在台协会主任公孙孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）周三在协会新址和媒体茶叙时表示，理查德的访问团因疫情迄今无法访台，确切访台日期无法预料，但有天一定会来。

公孙孟说，自从他2019年9月到任以来，听到理查德想访台的次数不下3次，去年9月与理查德在法国碰面时，他再提访台计划，并说希望今年3月能成行。

此外，法国国防部长帕利（Florence Parly）2月8 日表示，两艘海军船舰近期在南海巡弋，媒体关切法国军舰航行印太地区或台海的立场，公孙孟说，法国自古以来强调海洋的自由航行和国际法权利，只有这两者能确保全球经济没有障碍地进行。

谈到台湾与欧盟洽签"双边投资协定"（BIA）进度，公孙孟指出，目前未听说有企业坚持台欧盟间一定要有这个协议才能与台湾合作，也因没有这样的压力，这个协议不是当前优先事项，但双边还是会持续谈判，目前进展顺利。

展望未来台法关系，公孙孟希望双边关系更加强，并说台法有共同目标，在众多项目上可以合作。