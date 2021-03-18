中美高层战略对话今天举行 习近平与拜登会面议题未列议程

中美高层官员周五将在美国阿拉斯加举行会晤，中方代表团已于当地时间周四凌晨抵达阿拉斯加最大城市安克雷奇。对于外界关注的拜登是否与习近平4月举行视频会谈，美国白宫新闻发言人珍·普萨基周四表示，"目前没有这样的讨论"。

广告 继续浏览后续

据报道，中共中央政治局委员、中央外事办主任杨洁篪与中国外长王毅率领的中国代表团，已在当地时间周四凌晨抵达阿拉斯加最大城市安克雷奇，准备出席为期两天的中美高层战略对话，与美国国务卿布林肯及国家安全顾问沙利文率领的美国代表团会晤。

中央社报道，对于北京希望促成的美国总统拜登与中国国家主席习近平4月视频会谈，美国白宫新闻发言人珍·普萨基（Jen Psaki）周四表示，目前没有这样的讨论。她并重申美方将谈及人权、香港与区域军事紧张等议题。

华尔街日报此前引述知情人士报导，北京将透过美中外交高层会谈之际，促成拜登与习近平利用4月22日世界地球日全球召开气候变迁会议时举行视频峰会。

对此，普萨基周四在例行记者会被问到此事时表示，距离气候峰会仅剩一个多月时间，也预期届时将与众多参与者举行更多活动，但双边会议目前不在讨论阶段。她也不愿多谈拜登与习近平的双边会谈是否会预设条件。

中国外交部被问到此事时也表示，习近平与拜登可能会面的议题，"未列入美中高层在阿拉斯加州会谈的议程"。

这场美中会晤是拜登1月20日上任以来，双方高层首度面对面会谈。

在被问及这场会谈后美中的可能发展，普萨基表示，美方预期部分会谈将十分困难，但仍会坦率提出关注的议题，包括人权、香港、与知识产权窃取和资讯保护等相关的科技、区域军事紧张局势等。

她并重申，此次会谈提供解决广泛议题的机会，包括存在严重分歧的议题，重点是进行坦率的讨论，提出美方关注的议题并寻求可以一起合作的方式与项目。