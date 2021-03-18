欧盟药品管理局称阿斯利康疫苗安全有效 法德等国纷纷恢复接种阿斯利康疫苗

欧盟药品管理局周四公布研究结论，认为阿斯利康疫苗与接种者血栓风险上升没有联系，接种阿斯利康疫苗安全有效，抗击疫情益处大于不良反应风险，欧盟依然推荐接种阿斯利康疫苗。英国监管机构称没有发现阿斯利康疫苗与血栓有直接关系。法、德西班牙意大利等国将重新启用阿斯利康疫苗。

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欧盟药品管理局发布调研结果后，包括法国、德国及西班牙在内的多国表示，将重新启用阿斯利康疫苗。此前传出接种阿斯利康疫苗后产生血栓的消息，欧洲十几个国家纷纷暂停使用这款疫苗。

欧盟药品管理局执行主任库克表示，在针对30个罕见血栓情况进行调查时，药管局无法明确排除血栓事件与疫苗之间的关联。她在一项简报中表示，审查的明确结论是，疫苗"在保护人们免于受到与新冠病毒有关的死亡或住院风险方面，好处胜过可能的风险。

库克病指出，欧盟药管局将更新其指南，在病患手册和医疗专业人员资讯中列入潜在风险的说明。她说：阿斯利康疫苗"是一种安全有效的疫苗。"

另外，英国药品和保健产品监管机构周四表示，并未发现阿斯利康疫苗与血栓有直接关系。该机构表示，并没有证据显示接种疫苗较未接种更容易出现血栓。英国订购超过1亿剂阿斯利康疫苗。

另据路透社消息，世界卫生组织周五将公布阿斯利康疫苗调查结果。

世卫发言人表示，世卫疫苗安全小组周五将公布有关阿斯利康新冠疫苗接种的调查结果。该组织称，世卫全球疫苗安全咨询委员会周二对这些数据进行了检查，并审查了接种疫苗后有人出现罕见凝血障碍的报告。