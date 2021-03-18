法国宣布巴黎大区在内的16省"封城"应对疫情快速蔓延

法国总理卡斯泰周四晚间宣布，包括巴黎大区在内的16省实施4周的"封城"，采取更严格的措施遏制即将袭来的第三波疫情。这是法国实施的第三次封城措施，涉及近三分之一人口，但小学及中学将正常开学。16省封城措施将使法国每周抗疫公共开支增加12亿欧元。

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法新社报道，卡斯泰在新闻发布会上表示，变种病毒加快蔓延，法国越来越接近第三波疫情。为遏制日益严峻的疫情，我们必须采取大规模更严厉的新措施。卡斯泰宣布，为期4周新的限制措施将在疫情严重的16个省份实施，包括法兰西岛上的8个省，上法兰西大区上的5个省，滨海阿尔卑斯省以及滨海塞纳河和厄尔省。涉及人口2100万，包括大巴黎地区的1200万人口。上述措施自周六0时起实施。

新的限制措施包括，民众白天可以出门，但要有出行证明，离家范围限制在10公里；除工作或特殊原因外，上述16个省的所有居民禁止跨地区旅行，但学校保持开放。下周六开始，全法宵禁时间从18点调整为19点。关闭非必要商业活动，继续加强远程办公，政府将尽力完成对75岁以上的人群疫苗接种；法国从周五起重新启动阿斯利康疫苗接种。

法国卫生部周四晚间通报，新增确诊3万5000例，这是连续第二天新增确诊突破3万例，重症监护患者人数再次攀升达4246例，这也是自去年11月底以来的最高数字。

法国经济部长勒梅尔表示，16省封城措施将使每周抗疫公共开支增加12亿欧元。