阿里、腾讯等11家企业被官方约谈，要求加强对语音社交、AI换脸监管

中国网信办、公安部星期三宣布，针对近期未履行安全评估程序的语音社交软件和涉“深度伪造”技术的应用，国家互联网信息办公室、公安部指导地方网信部门、公安机关约谈映客、阿里等11家企业。

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消息指，中国国家互联网信息办公室、公安部近日指导北京、天津、上海、浙江、广东等地方网信部门、公安约谈的包括映客、小米、快手、字节跳动、鲸准数服、云账户、喜马拉雅、阿里巴巴、网易云音乐、腾讯、去演等11家企业，它们被要求按照《网络安全法》《具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》等法律法规及政策要求，认真开展安全评估，完善风险防控机制和措施，并对安全评估中发现的安全隐患及时采取有效整改措施，切实履行企业信息内容安全主体责任。

下一步，中国国家互联网信息办公室、公安部将继续指导各地网信部门和公安机关加大巡查检查力度，督促属地互联网企业严格遵守相关法律法规，积极主动履行安全管理义务，切实履行企业主体责任，共同维护网络传播秩序，营造良好网络生态。据了解，语音社交软件主要指近期火热的语音群聊应用软件，海外以Clubhouse为代表，中国国内的典型产品是映客春节期间推出的“对话吧”。此前，Clubhouse今年年初在中国大陆风靡了数日后于2月初被封。

而涉“深度伪造”技术的互联网新技术新应用主要指的是利用人工智能技术的各种deepfake“换脸”类应用，比如早先陌陌打造的“ZAO”，以及近期刷屏的“蚂蚁呀嘿”搞笑短视频。本月初，中国当局下令，把连续数日占据中国区苹果商店免费应用榜榜首的AI换脸软件Avatarify下架。Avatarify是一款“换脸”软件，可以对照片进行任意组合，深受用户喜爱。近日另有消息指，加密通讯软件Signal同样在中国大陆遭到封杀。