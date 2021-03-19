中美对话开场白刀光剑影 硬碰硬

他们之前承诺要说出一切，果然，他们兑现了诺言 ! 美中对话周四在美国领土阿拉斯加开场。开场白语气非常强硬。美中两国在拜登时代首次面对面，在世人面前呈现出不可和解的对抗。

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东道主美国指责北京的行动威胁建立在国际法基础之上的全球秩序，誓言华盛顿为捍卫原则和友邦战斗到底。杨洁篪一上来则指控美国冷战思维，到处推销自己的民主制度，强调中方希望的是双赢。美方则批驳杨的说法“蛊惑人心”。

会议伊始，美国国家安全顾问沙利文开门见山：“美国不寻求冲突，但是美国欢迎剧烈的竞争，我们永远捍卫我们的原则，我们的人民，我们的朋友”。

沙利文的话点出美中价值观的根本冲突，也明确告诉中方，自从确定这次会面后，美方举行的四方峰会，美国与日本与韩国的2+2峰会，一个目的，就是为了“我们的朋友”。公认的看法是，四方会谈也好，2+2也好，目的都是美国联合盟国共同制衡中国扩张。

美国国务卿布林肯对中国外交事务最高负责人杨洁篪声明说：“美国将讨论中国在新疆、在香港、在台湾的行径，以及中国对美国的网络攻击，以及对美国友邦采取的经济胁迫。美国对此严重关切。”

布林肯连日来明确表示，新疆、香港、台湾问题是这次与中方讨论的核心议题。布林肯所说的中方对美国友邦采取的经济胁迫，显然指的是中国对澳大利亚采取的一连串经济报复。自从澳大利亚提出国际调查新冠病毒起源、指责中国政府隐瞒疫情后，中国开始对澳大利亚采取了一系列经济限制措施。

美国国务卿坦言，中国的这些做法正在威胁建立在国际法基础上的维护全球稳定的秩序。

“蛊惑人心”

中国政治局委员、中共外事负责人杨洁篪在长长的开场白中强硬反驳，他指责美国利用强大的军事力量及主宰性的金融控制力向一些国家施加压力，美国还滥用国家安全名义，威胁全球贸易前途。

杨洁篪在这里毫无疑问指的是美国对中国的贸易制裁措施，这一措施制定于特朗普政府时期，拜登政府目前决定继续维持对中国的惩罚性高额关税。华尔街日报周四报道说，中方希望在这次会晤中要求美方撤销特朗普的对华制裁措施。

针对布林肯对新疆、香港、台湾的“高度关切”，杨洁篪反驳说：新疆、香港及台湾是中国不可分割的领土，北京坚决反对美国干预中国的内部事务。

这是北京一贯的立场，针对外界指控北京在新疆设立集中营，破坏香港自治，军事威胁台湾，北京一直以不许干涉内部事务作为挡箭牌。

站在杨洁篪身边的中国外交部长王毅则揭露美国在双方对话前几个小时宣布对中港24名高官制裁：“美国就以这样的方式来接待客人？”

杨洁篪在开场白中拿美国人权说事，他称非裔美国人在美国遭到杀害，他警告说，美国和中国最好各自管好各自的事情。

杨洁篪显然有点愤怒了，他指责美国企图要把他们的民主制度强加于全世界。布林肯有点越过通常的外交礼节，打断杨的话说：“我听到的与您所说的恰恰相反，美国重返盟邦得到普遍的赞赏，我也听到了对你们的政府的所作所为有种很深的担忧“。

杨洁篪称美方应该抛弃冷战思维，“我们不希望与美国有任何冲突，任何对抗，我们希望互相尊重，合作，双赢。”

曾为布林肯前任蓬佩奥担任顾问的余茂春认为中方的“双赢”概念是“迷魂药“，”中国要双赢，即中国赢两次，美国输两次。“

杨洁篪的发言被美方指为“蛊惑“。

拜习会？下一次？

越是临近美中对话，美方的语气越是强硬，致使中方也对这次对话不能抱太大希望。但是，从中方这几天的有关说法来看，即使这一次无果而终，也可能给下一次对话做好铺垫。如果是这样，也算是一个收获。

布林肯此前的相关表态很强硬，既否定这次对话是中方声称的“战略性对话”，也否定会注定有“后续”，会后也不会发表联合声明，除非中方作出“实质性行动”，实质性行动？比如在新疆、香港、台湾，南中国海等问题上作出让步，这对北京来说几乎不可能？

美国白宫发言人莎琪周四表示，是否与包括中国国家主席习近平在内的中国官员有更进一步的接触，要等到布林肯和沙利文从阿拉斯加回来后，跟他们谈过后再做决定。

华尔街日报之前报出中方希望利用四月份气候峰会的机会，让两国元首碰面。随着气氛越来越坏，可能性越来越渺茫。中国外交部发言人赵立坚18日记者询问时称，“据我所知，目前没有这样的安排。“