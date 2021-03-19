美国亚特兰大枪杀案后亚裔社区恐慌

美国亚特兰大本周初发生一起严重持枪杀人案，8名死者中有6人是亚裔，引发美国亚裔社区恐惧。旧金山的一名遇袭亚裔接受了法广驻当地法语记者的专访。

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美国佐治亚州（Géorgie）首府亚特兰大（Atlanta）3月16日周二发生一桩严重持枪杀人案，造成8人死亡，其中6人是亚裔。这一恶性案件发生在美国社会仇视亚裔族群升温之际。美国社会中的亚裔时常被指责是本次Covid-19疫情爆发的源头。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : La tuerie d’Atlanta le mardi 16 mars a fait 8 morts, dont 6 asiatiques. Aux États-Unis, les agressions contre les asiatiques sont en forte hausse. L’organisation Stop Asian Americain Hate en recense plus de 3000 depuis le début de la pandémie. Getty Images via AFP - MEGAN VARNER

本台RFI记者Eric de Salve周五（2021年3月19日）发自旧金山（San Francisco）的报道，采访了一位于近日遭遇暴力袭击的美国华裔Danny Yu。

据本台在美国旧金山法语记者的描述，被打的鼻青脸肿的Danny Yu在受访时，右眼尚无法睁开。他仍处于惊恐之中。Danny周一在旧金山市中心街头遭遇暴力袭击。身受重创的Danny在采访中表示，他对此遭遇毫无准备。

59岁的Danny从事旅行社工作。他在午休时，遭不明人士无辜爆殴，并失去知觉。如今，Danny觉得，遇袭的原因是由于他是一名亚裔。他说，什么东西都没有丢失。他醒来后，随身物品都还在身上。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Members of the Atlanta Korean American Committee against Asian Hate Crime show placards as they meet at Ching Dam, a Korean restaurant, after the fatal shooting at three Georgia spas, in Duluth, Georgia, U.S., March 18, 2021. © REUTERS 路透社 - DUSTIN CHAMBERS

在美国，针对亚裔的暴力在上升。«停止憎恨美国亚裔»组织(Stop Asian American Hate)收集到的数据显示，自疫情初以来，超过三千宗。Danny认为，错在美国前总统特朗普。Danny 认为，特朗普不停地在媒体上重复Covid-19病毒始于中国，最终导致人们开始憎恨亚裔。

受访者Danny Yu于1999年移民美国，他如今打算离开加利福尼亚。