奥斯汀会晤印度防长强调美印"21世纪重要伙伴关系”

美国国防部长奥斯汀周六称赞印度“不断做出新的承诺”，奥斯汀分别会晤印度总理莫迪及国防部长辛格。法新社称，中国在地区扩张使两国感到担忧，美印强调两国"21世纪伙伴关系"的重要。

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法新社称，奥斯丁的印度之行是印度与美国拜登新政府之间的首次面对面会晤。奥斯汀周五晚些时候抵达印度首都后，立即与印度总理莫迪和国家安全顾问多瓦尔会面。

印度是美国在亚太地区的重要合作伙伴，中国问题是双方此次会晤的中心议题。

美国国防部发言人周六表示，“奥斯汀称赞印度在印太地区的领导作用，以及印度为维护共同价值观，向其"志同道合"的伙伴国作出的越来越多承诺。”

而印度总理莫迪周末发推文，未点名中国称，印度和美国建立的战略伙伴关系是"有利于全球的一股新的力量”。

法新社称，奥斯汀访印正值美国国务卿布林肯与中国高层官员在阿拉斯加"冷淡会谈"之后进行。

奥斯汀周六并会晤印度国防部长辛格，辛格称这次访问“详尽富有成果”，确保两国之间的军事合作将成为“ 21世纪的重要伙伴关系之一”。奥斯汀则表示，"印度是美国在印太地区行动的支柱"。

双方聚焦广泛的国防合作，包括跨军种的接触、资讯共享、新兴国防领域合作，以及相互后勤支援，也讨论了印度与中国在拉达克东部边境的对峙与冲突，及对中国持续在印太地区军事活动及扩张的忧虑。

奥斯汀说，他不认为印度与中国处于战争状态，但美国会与印度、澳洲和日本在印太地区合作，确保维持航行自由、并使印太地区维持自由与开放，并与志同道合的国家合作，这是制止侵略的唯一途径，"我们希望今后继续这样进行"。

奥斯汀在与辛格双边会议后发表声明表示，他此行的最重要议程，是"要传达拜登政府关于美国对盟友和伙伴的坚定承诺讯息。印度在当今瞬息万变的国际动态变化中，显而易见的是重要性与日俱增的合作伙伴"。

奥斯汀重申，美国致力于与印度建立全面及前瞻性的国防伙伴关系，并以此做为美国处理本区域问题的支柱，"美印关系是自由、开放印太地区的堡垒"。

中央社称，奥斯汀上述谈话，显示美国持续把印度摆在美国印太战略的最重要位置，并希望与印度等盟友联合对抗专制中国在印太地区的挑衅与扩张。

奥斯汀周六结束与国防部长辛格的双边会议后，又拜会外交部长印度外交部长苏杰生。苏杰生晚间推文说，他与奥斯汀就全球战略局势进行广泛的对话，期待与他一起加强印美战略伙伴关系。

中央社称，面对中国持续在东海、台海、南海和中印边界采取挑衅军事行动，美国拜登政府决定强化与盟国的关系，呼吁更多民主国家加入对抗专制中国的行列，尤其印度是美国印太政策的重心，奥斯汀首次出访，除日本和韩国之外，也专程访问印度。