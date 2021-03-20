欧洲多国爆发民众示威抗议封锁措施 德国示威者与警方冲突

欧洲多国周末爆发民众示威，抗议封锁措施。德国上万人走上街头并发生警民冲突；在奥地利、瑞士、保加利亚和英国分别有数千民众上街，表达对封锁措施的不满。

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法新社消息，德国黑森邦北部大城卡塞，上万人参加示威，示威者在市中心广场与警方冲突，一部分示威者试图冲破警方防线与另一批示威者汇合。示威人群并肩前进，他们大多不戴口罩。警方动用水柱、警棍和胡椒喷剂驱离抗议人群。

卡塞警方告诉法新社，这起示威抗议吸引1万5000到2万人上街，成为今年迄今德国境内最大规模的这类示威抗议之一。

在市内其他地点，警方动用警棍和水柱驱散试图突破路障和丢掷瓶罐的示威者。

北黑森邦警方发推文，谴责示威抗议者一再攻击紧急救护人员，"这不是和平示威抗议应有的行为方式"。

周末的示威抗议由德国反新冠防疫措施团体"横向思维"（Querdenker, Lateral Thinkers）运动号召发起，这项运动获得极左翼、阴谋论信奉者、反疫苗人士以及右翼极端人士的支持。他们当中部分人认为疫情大流行不是真的，其他人则宣称防疫限制措施侵害他们的公民权利。

尽管德国已实施数个月防疫封锁措施，但德国疫情仍十分严重，专家警告指，德国的疫苗接种作业太过缓慢，不足以对抗第3波疫情。

德国总理默克尔周一将与16个邦的地方领导人举行会议，讨论实施新的限制措施。

欧洲其他多个城市周末也相继爆发反对防疫限制措施的示威抗议。

荷兰警方动用水炮驱离聚集在首都阿姆斯特丹博物馆广场的大约500名抗议者，他们拒绝听从警方要求解散非法示威抗议的命令。据当地媒体报导，示威抗议者随后转往附近一条运河，在那里遭警方围堵，其后被送上大巴载往不同地点。

在瑞士境内，约3000至5000人在西北部城市利斯塔集结，要求终结关闭餐厅和其他场所已数个月的防疫措施。示威抗议者高举标语牌"够了！"、"疫苗杀人"、"戴口罩的现代奴隶"等。瑞士的抗议民众认为，瑞士政府将关闭餐馆、咖啡馆酒吧在内的措施强加给民众，这是"专制"的手法措施。

另外，在奥地利维也纳和保加利亚首都索菲亚，也分别有上千人及500民众示威，抗议防疫措施。

此外，英国单日新增确诊超过5千5百人，比对上一日增加785人；新增96名患者死亡。英国政府称，患者人数在全国范围持续呈下跌趋势。全英国最少2685万多人已接种首剂疫苗，当中超过210万人，已接种第二剂。

伦敦周末也有民众上街反对抗疫封锁措施。有示威者高喊自由及不要政府谎言等口号。只有很少参加者戴上口罩，也无人试图保持社交距离。警方称，相信有数以千计民众上街，远多于原先预计的1000人。