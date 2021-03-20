缅甸民众继续示威 誓言同缅甸军方抗争到底

缅甸争取民的示威民众不顾军方的镇压行动，各地示威者周六重返街头，誓言同缅甸军方暴力镇压抗争到底。

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法新社消息，缅甸示威者周六再次举行示威游行，抗议军政府的镇压行动。在首都仰光的塔克塔（Thaketa），警方向示威者开枪，示威者则向警方投掷燃烧瓶。一名当地居民说，一位少年头部中枪。

法新社援引当拍摄的一段录像显示，缅甸安全部队部署在当地街道，并对示威者开枪射击。

在距仰光镇约一百公里外的蒙瓦市，数百人游行，示威者并焚烧了保障军政权权利的宪法。一名抗议者表示：“我们将战斗到底。” “我们将推翻军政权独裁统治。”

人权团体"缅甸援助政治犯协会"表示，从2月1日军政府发动政变至今，已有237人死亡。

但军方的血腥镇压并没能平息民众示威，抗暴行动仍持续进行，部分策动抗争的领导人说，他们必须调整策略。南部土瓦市（Dawei）的示威领导人觉敏蒂（Kyaw Min Htike）说："我们在没有军警的地方发起抗争，然后当我们听到他们要来了，就赶紧解散，我不想再失去任何一位同志，但不论如何，我们会持续抗议，直到我们的革命获胜。"

多年来恪守不相互批评内政原则的亚洲邻国，也持续发声呼吁终止暴力。

印尼总统佐科表示，他将要求东盟主席、汶莱苏丹哈山纳包奇亚召开紧急会议。佐科发表视频演说："印尼呼吁缅甸立即停止施暴，以免更多人丧生。"

马来西亚首相表示慕尤丁支持东盟举行会议的呼吁，他表示说持续对手无寸铁平民使用致命武力令他感到震惊。

菲律宾外长也表示东盟务必采取行动。

新加坡也谴责缅甸军方发动的政变和镇压，并呼吁释昂山素季。

联合国秘书长古特雷斯此前谴责缅甸军方不断暴力镇压，他表示，缅甸局势急需国际社会一致回应。