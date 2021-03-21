欧盟专员：欧盟不需要俄罗斯疫苗 欧盟有望在7月中旬前达到群体免疫

欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）周日表示，欧盟不需要俄罗斯卫星五号（Sputnik V）新冠疫苗；他表示，如果欧盟订购的疫苗能够按时交货，欧盟完全可以在7月14日前达到群体免疫。

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法新社消息，布雷顿周日接受法国电视一台访问时表示，欧盟完全不需要俄罗斯卫星五号疫苗，也不需要其他疫苗。他说，目前只要确保(欧盟批准的疫苗）大批量生产并安排顺利接种。他说，卫星五号疫苗俄罗斯人很难生产。”

布雷顿曾负责与美国新冠应急协调员一起就疫苗供应链问题进行合作。

布雷顿并对欧盟在7月中旬之前达到群体免疫保持乐观。

布雷顿周日在电视一台表示，“我们可以以7月14日(法国国庆日）这个具有象征意义的日期为例：在7月14日之前，我们有可能在整个欧盟国家内部实现群体免疫。”

布雷顿说：“这是我们最后的防线，因为我们知道，要战胜疫情，只有一种解决之道，就是进行疫苗接种。疫苗正在源源不断到来。”

布雷顿说：从3月至6月，我们将提供3亿到3.5亿剂疫苗。”布雷顿并称，欧盟订购的疫苗交付将不断增加，在3月完成6000万剂疫苗交付后，4月疫苗交付量将达到1亿剂，5月达到1.2亿剂。

据布雷顿透露，在欧洲将有55家工厂负责疫苗生产。