白夏：卢沙野如此恶劣攻击彭达兹或与他新开设台湾研究项目有关

中国驻法大使用低俗的措词公开侮辱法国学者彭达兹(Antoine Bondaz)的行为继续引发法国舆论反弹。多位汉学家向法广表达了他们的震惊与愤慨，团结中国协会主席玛丽-侯芷明女士认为卢沙野越是撒野，就越是向外界展示了北京政权的本色。她感叹北京号称的五千年的历史文化底蕴居然会酝酿出如此缺乏很严的外交官。

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巴黎政治学院的中国问题专家，长期在人权以及香港等议题上公开批评北京政权的白夏教授认为卢沙野大使如此攻击彭达兹的原因或许与他新开设的台湾问题研究项目有关，他说：“卢沙野大使使用如此低级的词语来攻击彭达兹完全无视外交官必须遵守的礼节。一个外交官不能这样攻击一名学者。不过，卢沙野的攻击说明彭达兹的言行击中他们的要害，他应该为此感到自豪。我觉得中国大使之所以要对他进行攻击或许与他最近开设的有关台湾问题的研究项目有关，其实，类似的项目之前也并不是没有，但是，今天台湾问题成为一个高度敏感的问题，而习近平对此也高度关注。我怀疑卢大使是担心法国政府是否有意改变一个中国的原则，所以才开始设立这么一个研究项目，他好像不明白在法国政府是政府，学术界是学术界，学者的研究并不代表官方的立场。我原来以为中国政府的官员已经与时俱进，对西方社会制度已经有所了解，今天看来，他们正在倒退，回到了文革时期的官员的水平，这是十分令人遗憾的，尤其对中国政府来说。“

此外，法国的朝鲜问题研究专家Juliette Morillot 也在推特上表示：学者，记者成为中国使馆攻击的目标，在Valérie Niquet 女士之后，今天又轮到Antoine Bondaz ，他被辱骂为“小流氓”。用普京的话来回答的话，那就是，“谁说谁是”。

法国朝鲜半岛研究专家Juliette Morillot 发推文声援Antoine Bondaz © 网络

法国政界，学术界以及媒体人士继续在社交平台发声表示声援Antoine Bondaz，并且呼吁法国外交部对此事件作出回应。