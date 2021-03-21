美中阿拉斯加摊牌后 布林肯游说欧洲

图为美国国务卿布林肯率团与中方在阿拉斯加对话的情形。

美国国务卿布林肯马不停蹄，刚刚与中方代表团在阿拉斯加举行完火药味十足的美中对话，周一起前往布鲁塞尔，参加北约外长会议，并与欧盟高层官员会晤。与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫亦将于23-24日访问中国。但有中国学者发出疑问：谁是我们的真正盟友？

广告 继续浏览后续

刚刚结束的美中对话开场针锋相对，在布林肯批评中国人权问题后，中方代表团领队杨洁篪反指美国干涉内政，“网攻冠军”，讥讽美国非裔遭屠杀，美国的价值观不能代表世界。他警告美国“不要居高临下”，“中国人不吃那一套”。美中对话会最后在平静中结束，美方称对话“艰难而直截了当”，中方则称“有建设性”，承认“存在严重分歧”，但“增进彼此的了解”。与杨洁篪开场的高调明显不同，杨洁篪和王毅似乎都在淡化争执，强调积极的一面。高唱民族主义小调的官媒似乎也相对平静下来。但是借用杨洁篪金句“中国人不吃那一套”营销的红色T恤，继续热卖。

美国国务卿布林肯则在有条不紊地推行拜登盟友优先的对华政策，美中对话开始前，他与国防部长奥斯汀联袂访问日本、韩国，举行2+2会谈，目的都是针对中国，在日本发表的联合声明，对华措辞十分强硬，北京非常愤怒，尤其刺激北京的是日本点名谴责中国。布林肯前往阿拉斯加与中国代表团对话时，奥斯汀继续访问印度，强调印度在印太地区的“领导角色”。

美国白宫发言人强调布林肯欧洲之行旨在“重申美国对欧洲同盟国的承诺”，此行前后持续四日，23-24日参加北约外长会议，与此前后与欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟外交事务最高领袖博雷利会谈。在北约外长会上，按照议程，布林肯首先强调中国与俄罗斯引发的严重关切，讨论『北约2030』，接下来还会讨论气候问题、网络攻击、能源攻击以及反恐问题。

俄罗斯外长拉夫罗夫访问北京几乎与布林肯访欧同时进行，新华社只公布了一条简短消息，内容不详，但时间如此巧合，凤凰网引述文章称，中俄将就双边关系及近期高层交往“对表”。

与前任特朗普政府单打独斗不同，拜登上台后，对华政策强调联合盟友共同应对。北京对美方的新战略高度警惕。中国南京大学国际关系研究院院长朱锋在凤凰网周日刊出的专访中这样解读：“美国在不断地拉拢和编织更为强大的同盟体系网络，这恰恰是中国最大的忧虑和担心”。

他反问：“如果美国在编织盟友关系，我们往自己身后看，谁是我们的盟友？这个问题恰恰是今天中美战略竞争中我们最大的战略脆弱点”。

据美国媒体『政客』报道，美国可能针对新疆“种族灭绝”采取针对中国的制裁措施，时间就在最近几周之内，而且有可能与欧洲联手进行。